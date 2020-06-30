影／「太可怕了！」國道5車連環撞驚悚畫面曝光

國道1號苗栗路段6月27日中午發生5輛車的連環追撞事故，網友將行車記錄畫面po上網路，畫面驚悚，目擊者直呼「太可怕了！」，這段影片曝光也引起網友質疑涉嫌肇事的黑色休旅車在碰撞、追撞其他車輛後逃逸；國道警方今天澄清，強調當天事故造成5輛車受損、2人受傷，車輛及駕駛都留在現場，並無肇逃情事，車禍責任仍待釐清。

網友今天在臉書社團「爆廢公社公開版」po出6月27日中午12點14分發生的連環追撞事故，一輛黑色休旅車在中線車道疑似追撞前方銀色休旅車，導致銀色休旅車失控衝向外側車道，又遭後方車輛撞上，銀色休旅車在護欄上滾翻了好幾圈，車體毀損嚴重，畫面十分驚悚，後方目擊的車輛駕駛人和乘客頻頻驚呼「太可怕了！太可怕了！」，這段影片po出後，引起網友質疑追撞前車的車色休旅車駛離現場肇逃。

國道公路警察局第二公路警察大隊今天針對此一事故澄清，警方強調6月27日12時18分接獲苗栗縣110轉報，國道1號北上128.2公里處有交通事故，立即派遣巡邏車前往處理；巡邏車抵達現場時所有車輛都已移至外側路肩，傷者由苗栗縣消防局救護車送醫；事故相關車輛及駕駛都留在現場，也沒有酒駕或肇事逃逸情形，全案由造橋分隊依規定處理。