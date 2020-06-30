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影／「太可怕了！」國道5車連環撞驚悚畫面曝光

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

國道1號苗栗路段6月27日中午發生5輛車的連環追撞事故，網友將行車記錄畫面po上網路，畫面驚悚，目擊者直呼「太可怕了！」，這段影片曝光也引起網友質疑涉嫌肇事的黑色休旅車在碰撞、追撞其他車輛後逃逸；國道警方今天澄清，強調當天事故造成5輛車受損、2人受傷，車輛及駕駛都留在現場，並無肇逃情事，車禍責任仍待釐清。

網友今天在臉書社團「爆廢公社公開版」po出6月27日中午12點14分發生的連環追撞事故，一輛黑色休旅車在中線車道疑似追撞前方銀色休旅車，導致銀色休旅車失控衝向外側車道，又遭後方車輛撞上，銀色休旅車在護欄上滾翻了好幾圈，車體毀損嚴重，畫面十分驚悚，後方目擊的車輛駕駛人和乘客頻頻驚呼「太可怕了！太可怕了！」，這段影片po出後，引起網友質疑追撞前車的車色休旅車駛離現場肇逃。

國道公路警察局第二公路警察大隊今天針對此一事故澄清，警方強調6月27日12時18分接獲苗栗縣110轉報，國道1號北上128.2公里處有交通事故，立即派遣巡邏車前往處理；巡邏車抵達現場時所有車輛都已移至外側路肩，傷者由苗栗縣消防局救護車送醫；事故相關車輛及駕駛都留在現場，也沒有酒駕或肇事逃逸情形，全案由造橋分隊依規定處理。

這起事故疑似黑色休旅車駕駛精神不濟，先碰撞2輛車後，又碰撞中線車道前方的銀色休旅車，導致銀色休旅車偏向外側車道，又發生追撞意外，整起事故共造成5輛車受損，2人輕傷；警方呼籲駕駛人行駛國道如有疲倦或想睡覺，可至國道各服務區休息站或下交流道休息，避免造成危險發生。

國道1號128.2公里苗栗北上路段，6 月27日中午發生5輛車的連環追撞，網友將影片po網，畫面驚悚。圖／擷自臉書「爆廢公社公開版」
國道1號128.2公里苗栗北上路段，6 月27日中午發生5輛車的連環追撞，網友將影片po網，畫面驚悚。圖／擷自臉書「爆廢公社公開版」
國道1號128.2公里苗栗北上路段，6 月27日中午發生5輛車的連環追撞，網友將影片po網，畫面驚悚。圖／擷自臉書「爆廢公社公開版」
國道1號128.2公里苗栗北上路段，6 月27日中午發生5輛車的連環追撞，網友將影片po網，畫面驚悚。圖／擷自臉書「爆廢公社公開版」
國道1號128.2公里苗栗北上路段，6 月27日中午發生5輛車的連環追撞，網友將影片po網，畫面驚悚。圖／擷自臉書「爆廢公社公開版」
國道1號128.2公里苗栗北上路段，6 月27日中午發生5輛車的連環追撞，網友將影片po網，畫面驚悚。圖／擷自臉書「爆廢公社公開版」

休旅車 事故 國道

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