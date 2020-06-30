鳳西國中樹倒波及校外圍牆3車 校方允賠償損失

高市鳳西國中校內一顆枯樹今天倒下，斷落殘枝波及學校圍牆外3輛路邊自小客車，未造成人員受傷，對附近交通影響也不大。校方表示，已與受損車主聯繫，不會逃避理賠責任。

鳳西國中表示，校內圍牆邊一棵枯樹因已枯死，無法初判樹種，但這顆樹疑因下午大雨後，根部地土含水過高，不堪一時風大，導致全樹往校外傾倒，斷裂枝幹壓損停放學校圍牆外的3部車輛，幸無人受傷。

校方指出，下午3時30分左右，位於學校圍牆內一顆樹木因一陣大雨造成上半截折斷，掉落圍牆外，並傷及3部民眾車輛，這顆樹在5月時已發現有漸漸枯死現象，6月已請廠商查看，預計下月修剪，沒想到今天就發生意外。

校方進一步指出，校內及校外現場已拉起封鎖線，對學生放學及附近交通影響不大；學校也已與被害車主聯絡，啟動學校公共意外責任保險登錄，進行後續理賠處理。現場散落殘枝已由學校先行鋸除，並移往校內，在下午5時清理完畢。

轄區鳳山警分局指出，校方表示這顆樹因已枯萎，懷疑因風勢過大倒塌，壓到現場停車格內3部自小客車車身，現場無人受傷。事發後，警方也趕到現場協助維持交通秩序，直到事故排除，無妨礙交通之虞後才離去。