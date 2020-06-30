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國小主任布置畢典墜落亡 告別式百名師生送別

中央社 / 新竹縣30日電

新竹縣竹北國小蔡姓總務主任前天從活動中心天花板（圖左上）摔落，送醫不治。 記者陳斯穎／翻攝
新竹縣竹北國小蔡姓總務主任前天從活動中心天花板（圖左上）摔落，送醫不治。 記者陳斯穎／翻攝

新竹縣竹北國小蔡姓主任日前布置畢典會場，在檢查天花板時墜落身亡，今天舉行告別式，教育部政務次長蔡清華與新竹縣長楊文科到場致祭，現場有百名師生送別，場面哀戚。

蔡姓主任日前在校內活動中心，籌備畢業典禮場地，到頂樓檢查天花板時，不慎從4樓高跌落，傷重送醫不治。今天為蔡姓主任告別式，蔡清華到場頒發教育界最高榮譽「師鐸獎」，楊文科也頒服務屆滿20年資深優良教師褒揚狀，由蔡姓主任的2名兒子代為受獎。

楊文科表示，蔡姓主任擔任教職20餘年，教育表現出色，也為孩子打造良好學習過程，不僅如此，對於弱勢孩子照顧，樂於無私奉獻，也為學校教育願意無條件付出。

新竹縣政府教育處表示，蔡姓主任曾擔任新竹縣薪傳教師、國民教育輔導團綜合活動領域輔導員、教育部國民及學前教育署綜合活動領域領綱種子教師等，也投入教學大樓重建工程等，在工作上表現相當優異。

教育處指出，蔡姓主任也為夜光天使點燈計畫教師，用心陪伴受輔學生學習，而今年也代表新竹縣，獲推甄選教育界最高榮譽「師鐸獎」，卻因意外發生憾事，教育處向教育部爭取提前在出殯日，頒給蔡主任資深優良教師獎章以及師鐸獎章，以慰在天之靈。

此外，從事遊覽車業的余姓司機，聽聞此憾事，為了表達敬意，提供免費專車接送參加告別式的師生。

新竹 教育部 楊文科

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