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電器失火有5大前兆！預防火災發生 你可以先做的事

聯合新聞網 / 綜合報導

不怕一萬只怕萬一，做好消防安全準備，降低火災風險。 圖／Ingimage
不怕一萬只怕萬一，做好消防安全準備，降低火災風險。 圖／Ingimage

一旦發生火災，恐將造成難以估計的損失，因此不可輕忽居家防災的重要性。認識火場大敵，平時準備好防火設備與工具，養成安全正確使用電器的習慣，並事先規劃逃生路線，除了有助遠離災難，假如不幸遇上火災，也較有機會脫困。

火場三大恐怖敵人

濃煙、高溫、火焰，是火災中造成人員傷亡的主要因素。

濃煙可說是火場中的頭號殺手，甚至比火焰更致命，因為火災受困者往往是在遭到火焰侵襲前，就先吸入含有一氧化碳或有毒氣體的濃煙，接著缺氧、昏倒、失去知覺而殞命。另外，由於濃煙易於建築物內快速流竄，不但遮蔽視線，也會刺激眼睛，影響受困者的判斷能力，導致逃生受阻。

濃煙與火焰都帶有的高溫，則會對人體造成燒燙傷、熱虛脫、脫水和呼吸道水腫等傷害。

打造不易起火且方便避難的居家環境

沒人能預測何時會遇到火災，防火應從日常生活中做起， 時時檢視居家環境，減少容易發生意外的因子，熟知逃生路線，即使突然陷入危險狀態，也能提高活命的機率。

必備防火元素

1.使用耐燃建材

隔間、天花板、地板選用耐燃材料，地毯、窗簾、布幕應使用有防燄標示者。

2.配置住警器、滅火器

為使火災發生初期及早被發現，住家應安裝住宅用火災警報器（簡稱住警器），民眾就能透過警報聲響立即因應。需設置的地點包括寢室、樓梯、走廊安裝偵煙式，廚房則用定溫式。

住警器不需任何配線即可裝設，可於各實體、網路賣場購買，上頭一定要貼有消防安全中心和中華民國消防技術顧問基金會的內政部認可合格標籤，並於安裝後定時檢測、維護。

滅火器適用於火災初期、災害尚未擴大前的緊急滅火，應擺放在醒目且方便取用的位置。

住警器、滅火器、緊急照明燈等居家消防設備，須貼有合格標示圖樣。 圖／內政部消防署
住警器、滅火器、緊急照明燈等居家消防設備，須貼有合格標示圖樣。 圖／內政部消防署

3.勿堆放危險易燃物品

如爆竹煙火、酒精、汽油、溶劑油等，都是容易燃燒的危險物品，應避免囤積於家中。

正確使用電器

1.電器插頭應保持乾淨，不用時應手持插頭拔離插座，勿拉扯電線。電線不可綑綁、重壓或破壞表皮，也不要放在高溫處。

2.電器周圍不放易燃物品，尤其是電暖器、白熾燈、鹵素燈等發熱電器。

3.避免同時使用電鍋、烤箱、電熱水器、微波爐、電磁爐、烤麵包機等高耗電量電器，且應分別插在迴路不同的插座。

4.神明桌應選具CNS檢驗合格，且電源線較粗的燈具。

5.避免在浴室、陽台等較為潮溼的地方使用電器。

6.延長線不要同時連接600瓦以上的高功率電器，不可放置於爐火等高熱器具周圍。

7.家中若有廠商宣布召回維修的電器產品，應立即停止使用，送回原廠檢修。

8.家中若出現以下五種情況，可能是發生電氣火災的前兆：

‧打開家電時，原本開啟的電燈突然變暗或閃爍

‧燈泡經常無故燒毀

‧摸到發熱的電線

‧聞到電線燃燒的臭味

‧配電盤中的無熔絲斷路器開關經常跳脫

製作逃生地圖

1.住家大樓各個出入口、樓梯間、騎樓應時時保持暢通、勿堆放雜物。

2.陽台、窗戶儘量不要加裝鐵窗，若要加裝須留逃生出口，並熟記鑰匙位置和開鎖方式。

3.繪製家裡的平面圖，找出至少2個逃生出口（包括大門及窗戶），每個房間畫出2條不同方向的避難路線，共同決定逃生後的集合地點，並實際演練、確認計畫具體可行，且家中每位成員都熟悉內容（包含逃生出口鑰匙位置）。

一張表為家中消防安全健檢

《點我看大圖》 想知道家中的防火安全是否合格，可參考「居家消防安全診斷表」逐項檢視。 圖／內政部消防署
《點我看大圖》 想知道家中的防火安全是否合格，可參考「居家消防安全診斷表」逐項檢視。 圖／內政部消防署

（資料來源：內政部消防署）

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