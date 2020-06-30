影/桃市夫妻吵架竟上演群鬥 網友驚呼：古惑仔街鬥?

桃園市35歲盧姓男子與呂姓妻子發生口角，雙方相約友人助陣理論，呂女會同友人潘姓男子同夥4人，今天凌晨前往桃園區國際路，盧男約來兄弟、友人6人談判，雙方一言不合衝突鬥毆，造成潘男受傷，網友在臉書PO文指出睡夢中警醒，看見一群人在圍毆1人，「古惑仔電影上演？」警方據報出動快打部隊，陸續帶回盧男、呂女夫妻等雙方10人到案，依妨礙秩序罪之聚眾鬥毆罪嫌移送檢方偵辦。

警方表示，盧男與妻子呂女因細故口角吵架後，雙方相約談判，呂女的潘姓友人聞訊，找來同夥會同呂女共4人開車前往國際路，盧男約出兄弟、友人共6人前往談判，盧男、呂女一言不合，雙方大打出手，過程中潘姓男子受傷。

網友在臉書「爆料公社」群組PO文指出，他在睡夢中從「廝殺聲」警醒，隨著聲音，他在窗台上看見一群人在圍毆1年輕人，「街頭大戰、古惑仔電影上演？」就發生在桃園國際路1段、國豐街巷口，「桃園治安亂、已不是一天、兩天了」。PO文引起網友議論。

警方據報立即出動快打部隊前往，雙方立即鳥獸散，警方攔下受傷潘男送醫，潘男供稱，他的友人呂女與丈夫發生口角，他幫忙協調雙方糾紛，雙方約集朋友助陣理論，之後發生衝突拉扯，其他細節不願說明。