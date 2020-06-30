影／台南市安平區休旅車撞前車 駕駛受困救出送醫不治

台南市安平區永華路和中華西路口，今天中午12點多發生兩輛轎車車禍，其中蔡姓男子駕駛休旅車疑追撞前車後，一度受困車內，消防人員將他救出後，緊急送醫，今天下午1點多醫院宣告不治。至於車禍發生真正原因，警方調查釐清中。

台南市消防局救災救護中心，今天中午12點19分接獲民眾報案，位於安平區中華西與永華路口二輛轎發生車禍，員警和救護人員到場後了解，現場一名受困民須脫困，蔡姓男子（54歲）受困車內，無生命跡象送醫急救後仍回天乏術。.