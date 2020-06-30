傷及心臟失血過多 台中東區被刺胸女子宣告不治

台中市東區今天上午11時許傳出凶殺案，胸部被刀刺傷的陳姓女子送醫急救兩小時後，醫院宣告因刀傷及心臟、傷口太大，已不治。

據醫院表示，陳女送到時已無呼吸心跳，醫院馬上為她進行心臟手術，也把傷口補起來，但仍因傷口太大，失血過多，缺氧太久而難以救回。

據查，陳姓女子（34歲）、張姓男子（34歲）是男女朋友關係，兩人疑在鬧分手，今天清晨6時許，兩人在大樓一樓門口吵架，驚動住戶，張離開後，在今天上午9時又騎車重返現場，張先在大樓附近徘徊後，在不詳時間點約出陳女在大樓一樓會客廳談判。

今天上午11時許，陳女、張二人在大樓會客廳談了約10多分鐘，張疑不滿意陳女的說法，拿出身上預藏的利刃，朝陳女胸口刺一刀，隨即逃逸。