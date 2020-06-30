快訊

傷及心臟失血過多 台中東區被刺胸女子宣告不治

印度禁抖音！封殺「中國數位絲路」的中印貿易戰

國道西湖休息區入口處3車追撞意外 1死1傷

中央社 / 苗栗縣30日電

國道3號北上135公里，西湖休息區入口處29日晚間發生3輛自小客車追撞意外，第3輛車內女乘客頭部受創，男駕駛意識模糊，2人受困車內，經消防人員救出送醫，女子仍傷重不治。

苗栗縣消防局今天指出，29日晚間9時許接獲民眾通報，國道3號西湖休息區北上入口，有3輛自小客車追撞車禍，指揮中心派遣通霄和西湖分隊人車前往前往搶救。

消防隊員抵達現場，發現最後一輛白色自小客車車頭幾乎全毀，車內2名傷患，其中坐在副駕駛座的黃姓女乘客（60歲）頭部嚴重外傷，已經沒有呼吸和心跳，男性駕駛則是意識模糊，救護人員趕緊扳開扭曲變形的的車體，分別將2人救出送醫治療。

黃女因傷勢過重，經醫院急救後仍宣告不治。國道員警初步勘查現場，不排除肇事男駕駛未注意前方路況，並未保持安全距離，才會發生追撞意外，但詳細肇事原因以及責任歸屬，仍須進一步調查釐清。

國道 車禍

延伸閱讀

國3西湖服務區入口處附近3車追撞 1女死1男輕傷

法律櫥窗／防被告肇事逃逸 別忘報警

貨車司機不當切車追撞 被撞男卡分隔島檢出酒駕直呼倒霉

陽明山追撞車禍24傷 警初判主責為遊覽車

相關新聞

配發警察單位電擊槍 徐國勇：6公尺內紅點對到就打得到

內政部長徐國勇上午赴成功嶺主持替代役第212梯次基礎訓練結訓典禮，他說，年底前將配發各警察單位電擊槍，以在送精神異常者就...

影/桃市夫妻吵架竟上演群鬥 網友驚呼：古惑仔街鬥?

桃園市35歲盧姓男子與呂姓妻子發生口角，雙方相約友人助陣理論，呂女會同友人潘姓男子同夥4人，今天凌晨前往桃園區國際路，盧...

影／台南市安平區休旅車撞前車 駕駛受困救出送醫不治

台南市安平區永華路和中華西路口，今天中午12點多發生兩輛轎車車禍，其中蔡姓男子駕駛休旅車疑追撞前車後，一度受困車內，消防...

傷及心臟失血過多 台中東區被刺胸女子宣告不治

台中市東區今天上午11時許傳出凶殺案，胸部被刀刺傷的陳姓女子送醫急救兩小時後，醫院宣告因刀傷及心臟、傷口太大，已不治。

新北登山隊攀卓社大山 1人墜百米深谷生死不明

新北市一支9人登山隊攀登南投縣仁愛鄉卓社大山群峰，途中有人不慎墜落逾百米深谷，其隊員對外求援，當地消防局集結地面部隊，今...

警消替代役結訓 內政部長徐國勇勉：注意自身安全

內政部長徐國勇上午主持替代役第212梯次基礎訓練結訓典禮，這梯次都是警大及警專的畢業生，徐國勇特別勉勵他們將來都是警消人...

疑感情糾紛？大樓內談判10分鐘 男持刀刺女騎車逃逸

台中市東區今天上午11時許傳出凶殺案，一名男子騎車前往陳姓女子居住的東區十甲路大樓，兩人在大樓會客廳談了10多分鐘，疑因...

影／當三寶遇上三寶！ 國道上兩車連切3車道互相逼車

國道二號桃園往八德方向，日前有民眾錄下前方兩輛小客車互相逼車、完全不讓對方的三寶行車情形，將險象環生的行車記錄器影像PO...

高雄發現女裸屍 浮腫不明顯推測落水不久

高雄林園區發現女裸屍！今天凌晨5點半左右，有民眾在海邊晨運時，在海墘路附近海域發現一具女子裸身被浪沖到海灘上，警消獲報後...

台中市東區女子胸部中刀無生命跡象 涉案男子逃逸

台中市東區十甲路今天上午11時許傳出凶殺案，一名年約30歲的女子遭一名男子持刀刺傷，救護車到場時，女子已無生命跡象，倒臥...

農婦果園芒果失竊心慌意亂 影片還原抓到的卻不是小偷

高雄六龜金煌芒果處於盛產期，六龜警分局寶來派出所接獲報案，張姓婦人採收五箱芒果，放置在廟口卻不翼而飛，著急前往警局報案。...

屁孩騎車蛇行脫衣蛇舞 白目自拍PO網最高罰2.4萬

新北市三重區前天清晨至少有3名年輕人，分乘2輛機車在街上誇張嬉鬧還自拍，其中1人對著鏡頭不斷扭動身軀「搔首弄姿」，甚至行...

熱門新聞

台中市東區女子胸部中刀無生命跡象 涉案男子逃逸

男冒充檢調受邀「榮譽校友」返校演講 台東體中向全校學生道歉

疑感情糾紛？大樓內談判10分鐘 男持刀刺女騎車逃逸

傷及心臟失血過多 台中東區被刺胸女子宣告不治

女導師被控霸凌全班學生 同事：她很認真但不快樂

高雄發現女裸屍 浮腫不明顯推測落水不久

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。