國道西湖休息區入口處3車追撞意外 1死1傷

國道3號北上135公里，西湖休息區入口處29日晚間發生3輛自小客車追撞意外，第3輛車內女乘客頭部受創，男駕駛意識模糊，2人受困車內，經消防人員救出送醫，女子仍傷重不治。

苗栗縣消防局今天指出，29日晚間9時許接獲民眾通報，國道3號西湖休息區北上入口，有3輛自小客車追撞車禍，指揮中心派遣通霄和西湖分隊人車前往前往搶救。

消防隊員抵達現場，發現最後一輛白色自小客車車頭幾乎全毀，車內2名傷患，其中坐在副駕駛座的黃姓女乘客（60歲）頭部嚴重外傷，已經沒有呼吸和心跳，男性駕駛則是意識模糊，救護人員趕緊扳開扭曲變形的的車體，分別將2人救出送醫治療。

黃女因傷勢過重，經醫院急救後仍宣告不治。國道員警初步勘查現場，不排除肇事男駕駛未注意前方路況，並未保持安全距離，才會發生追撞意外，但詳細肇事原因以及責任歸屬，仍須進一步調查釐清。