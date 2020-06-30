新北登山隊攀卓社大山 1人墜百米深谷生死不明

新北市一支9人登山隊攀登南投縣仁愛鄉卓社大山群峰，途中有人不慎墜落逾百米深谷，其隊員對外求援，當地消防局集結地面部隊，今也申請空勤直升機協助救援，但首飛後發現事發處附近無降落點，中午過後將空運下放搜救隊挺進救人。

而卓社大山屬於中央山脈，是台灣百岳之一，也與牧山、火山、干卓萬山被岳界公認納入為有「四大障礙」的干卓萬山群峰路線，難度不低，是不少山友挑戰的目標，今年4月有桃園山友在該山域墜30米深谷受傷獲救，未料昨又傳墜谷。

據瞭解，這支9人登山隊來自新北市，赴南投縣入山欲挑戰攀登卓社大山，但昨下午4時許疑因行經崩壁處，50歲王姓隊員不慎滑落墜谷，而因谷深目視粗估逾百米，生死不明，其他隊員及隨隊揹夫山青也無法救援，因此緊急通報119。

南投縣消防局指出，昨下午4時30分獲新北消防局轉報，有登山客在卓社大山附近不慎墜谷，當下通報仁愛消防分隊集結警消、山青組成地面搜救隊，唯已傍晚考量安全暫緩出動，但待命出發，今晨向內政部消防署申請直升機協助救援。

空勤直升機今晨出動，上午7時即抵赴墜谷處，但首飛巡視周邊環境發現地形欠佳，且事發點周邊沒有適合的降落地點，因此無功而返，目前預計中午過後進行第2次空勤任務，由直升機選擇稍近且安全處吊掛下放搜救隊人員挺進救人。