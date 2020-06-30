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警消替代役結訓 內政部長徐國勇勉：注意自身安全
內政部長徐國勇上午主持替代役第212梯次基礎訓練結訓典禮，這梯次都是警大及警專的畢業生，徐國勇特別勉勵他們將來都是警消人員，打擊犯罪、維護治安是神聖的工作，執法過程可能遭遇危險，務必也要記得保護自身的安全。
徐國勇也指出，蔡英文總統很重視員警使用的制服要耐拉扯和排汗通風好，必須使用特殊紡織材料，目前已在開發中，另年底前也將為警方單位配發電擊槍，在6公不範圍內都可以準備射擊，但目前尚非每位員警都配發。
內政部指出，本梯次受訓役男都是警大及警專的畢業生，依據「替代役實施條例」規定，警校生畢業尚未履行兵役義務的役齡男子，須接受替代役基礎訓練。警校生役男結訓後不用擔任替代役勤務，但警政工作也可視為替代役的延伸。
徐國勇頒獎表揚各中隊訓練成績第1名役男及替代役訓練班上半年績優役男，並視察役男捐血活動。役政署長期推動役男公益服務，鼓勵受訓役男捐熱血，今年已募集9萬5500CC，並連續15年獲頒捐血績優團體表揚，今預計再募得150袋鮮血。
徐國勇也視察役男受訓學習初級救護技術員（EMT1）課程成果，並表示日前即要求役政署，成功嶺受訓的役男必須取得救護證照，一輩子都能受用，對未來工作也有加分。役政署從今年第209梯基礎訓練開始，特別擴大協助全體受訓役男，於訓練期間取得EMT1證照。自100年迄今，役政署也己培育1萬1925位合格EMT1救護員。
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