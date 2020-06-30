疑感情糾紛？大樓內談判10分鐘 男持刀刺女騎車逃逸

台中市東區今天上午11時許傳出凶殺案，一名男子騎車前往陳姓女子居住的東區十甲路大樓，兩人在大樓會客廳談了10多分鐘，疑因感情糾紛談不攏，男子突然拿出預藏的利刃，朝女子胸口刺了一刀，大樓住戶、保全發現後，趕緊報警，男子則騎車逃逸，目前警方已掌握男子身分，積極查緝男子到案，釐清案情。

據查，年約30歲陳姓女子住在東區十甲路的大樓內，今天上午11時許，一名男子騎車到陳女住處附近停車後，步行進入大樓內，男子與陳女在大樓的會客廳談了約10多分鐘，但疑談不攏，男子拿出身上預藏的利刃，朝女子胸口刺一刀，隨即逃逸，大樓住戶、保全發現後，趕緊報警，女子在救護車到場時，已倒臥在血泊中，沒有生命跡象。

台中市第三警分局偵查隊表示，男子騎車到現場，犯案後又騎車逃逸，已掌握相關監視器畫面及男子身分，正在查緝男子到案說明，全案暫依殺人未遂罪嫌方向偵辦。