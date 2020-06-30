影／當三寶遇上三寶！ 國道上兩車連切3車道互相逼車

國道二號桃園往八德方向，日前有民眾錄下前方兩輛小客車互相逼車、完全不讓對方的三寶行車情形，將險象環生的行車記錄器影像PO上網路，網友直呼「這是要死一起死的概念」，更有人痛批不該把駕照給這種用路人。

影片中一開始可見一台白色小客車，從最內則車道直接切到外車道，跨越3個車道，還差點撞上後面的深色小客車，深色小客車也不遑多讓，再從外側車道切入內車道，將白色小客車逼到內車道，兩車不互相讓發生擦撞。網友紛紛回覆「這樣的結局誰輸誰贏？」、「以為自己在跑跑卡丁車？」、「根本是惡意競速」。

國道公路警察局第六公路警察大隊回應，昨天下午2點56分接獲案件通報，事故地點在國道二號東向14.4公里處，占用內側車道及外側路肩，由龍潭分隊依規定處理，雙方均無飲酒。

另外，經檢視影片，過程中兩車駕駛人共同違反道路交通管理處罰條例第43條第3項，在道路上在道路上競駛、競技者，可處新台幣3萬元以上至9萬元以下罰鍰，並吊銷其駕駛執照；同條第4項規定，吊扣該汽車牌照3個月，將依法製單處罰，有關雙方駕駛行為恐涉及公共危險罪，警方將依法偵辦。