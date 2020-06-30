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農婦果園芒果失竊心慌意亂 影片還原抓到的卻不是小偷

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄六龜金煌芒果處於盛產期，六龜警分局寶來派出所接獲報案，張姓婦人採收五箱芒果，放置在廟口卻不翼而飛，著急前往警局報案。警方調閱沿途路口監視畫面，果真發現一名男子搬走芒果，不過這名「小偷」竟是婦人雇用的工人，五箱芒果不是被偷，是被工人放置隱密處未發現，結束一場烏龍報案。

六龜分局指出，張姓婦人日前著急前往寶來派出所報案，婦人說，家中果園採收大量芒果，全部集中在聚落廟口準備出貨，清點時卻少了五箱，平日務農辛苦，不甘心作物被人偷走。

警方受理後，依據婦人敘述地點調閱路口監視器，果真發現一名男子開貨車搬運芒果，婦人查看發現，「小偷」長得很眼熟，因為他是自家雇請的工人，聯絡後發現，原本以為失竊的芒果竟是被放置在隱密角落，婦人看完後覺得很不好意思，直向警方道歉，沒查證清楚就到警局報案。

六龜正處金煌芒果產季，婦人誤以為芒果失竊緊張不已，所幸事後證明是誤會一場。記者徐白櫻／翻攝
六龜正處金煌芒果產季，婦人誤以為芒果失竊緊張不已，所幸事後證明是誤會一場。記者徐白櫻／翻攝

芒果 六龜

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