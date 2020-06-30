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屁孩騎車蛇行脫衣蛇舞 白目自拍PO網最高罰2.4萬
新北市三重區前天清晨至少有3名年輕人，分乘2輛機車在街上誇張嬉鬧還自拍，其中1人對著鏡頭不斷扭動身軀「搔首弄姿」，甚至行進間放開雙手脫衣、蛇行，影片從昨晚被公開到臉書，引發網友熱議、斥責「白目！」警方直到今天早上仍不斷接到檢舉，已依危險駕駛、未戴安全帽等違規行為告發，最高可罰2萬4千元。
警方證實，此案發生在28日清晨5時許，地點是三重區環河北路二段至自強路五段。影片畫面中，身穿黑色上衣的年輕男子未戴安全帽，先是把安全帽護目鏡拆下貼在臉上嬉鬧，看到同行友人大聲嘻笑拿出手機錄影，玩興大起。
他不斷扭動身軀像在跳舞、索性放開雙手騎車對著鏡頭「搔首弄姿」，接著蛇行騎車左轉，還把上衣脫下繼續誇張擺動身軀。短短48秒影片昨晚被上傳臉書社團，超過13萬人次瀏覽。
網友紛紛留言：「屁孩日常」、「動物園猴子怎麼跑出來了」、「藥吃太多吧」、「期待的畫面居然沒出現」、「我在等後面會不會雷田耶！竟然沒有，可惡。」由於車牌清楚被拍下，也有不少人直接擷圖向警方檢舉。
三重警分局交通組長黃振迪說，此案經民眾向新北市警察局網站的交通違規檢舉系統檢舉，警方比對監視器和檢舉影片查明時間、地點，將直接寄發罰單給車主，分別依違反道路交通管理處罰條例第43條（危險駕駛）開罰6千元以上到2萬4千元以下罰鍰、第31條（未戴安全帽）開罰500元，同時會將車籍資料轉交監理單位通知車主驗車。
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