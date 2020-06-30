阿嬤搭公車坐來坐去不下車 司機凌晨2點收班叫警察

台中市七旬顏姓婦人27日上午搭公車出門買菜，未料欲返家時，不知要在何處下車，也無家人電話，只好一直待在公車上，公車司機在28日凌晨2時欲收班時，發現婦人仍在車上，只好求助警方，警方將婦人帶回派出所後，發現婦人曾被通報失聯，趕緊通知婦人的兒子到派出所接回，也提醒家人記得在婦人身上放置聯絡資訊，以防老人走失。

台中市第三警分局勤工派出所警員李世雄、林祥倫在前天凌晨2時許巡邏時，行經南區復興路一段的公車站牌附近時，突然有一名公車司機向警方招手，請求協助，兩警詢問才知，顏姓婦人（72歲）已在他的公車上不知道待了多長時間，一直沒有下車，因為司機要收班，無法讓婦人待在車上，只好尋求警方協助。

警方先將顏姓婦人帶回派出所後，透過人臉辨識系統等方式，查出婦人身分，婦人透露，她是早上10點出門購物，返家時搭乘公車，發現自己好像上錯公車，卻不知道該在哪裡下車，又記不清楚家人電話，因不知該怎麼辦，只好待在車上跟著司機環繞台中市區好幾趟。

因婦人過去曾被通報失蹤協尋，最後順利通知婦人住在北屯區的兒子到派出所接回。

婦人兒子說，母親過去也有走失經驗，因此家人叮囑她出門要返家不要自行搭乘公車，打個電話就會去載她返家，只是沒想到母親已記不清楚家人電話，半夜2點都還沒回家，家人也十分擔心，感謝警方及時的協助。