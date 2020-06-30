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影／基隆北寧路砸1噸大石 議員促速建擋土牆：就缺這段

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆北寧路碧砂漁港對面山壁今天上午發生山坡土石崩落，1顆1噸多大石滾落後碎裂成數小塊，碎石散落車道上，險砸經過車輛，議員藍敏煌、碧砂里長黃志強趕至處理，認為多年前附近山坡有巨石崩落，附近多有擋土牆，就缺這一段還沒有設，建議趕快建起來，避免行經人車發生危險。

碧砂漁港對面山坡上今天上午9點多發生土石崩落，有大石夾雜樹木崩落山坡，大石碎裂成數塊，散落在北寧路上，基隆市消防局、第二分局員都都趕至戒護，放置警示錐並疏導交通，公路總局人員趕至，包商也到場，中午前會完成清除。

落石多數集中在下方車道，但也有部分碎石噴到對向車道。碧砂里長黃志強獲報後見趕至，由於落石影響行車，里長先把部分石頭往內側移，讓車子可以順利通過。黃志強說，附近山頂102年曾發山巨石崩落，附近多已有設擋土牆，但今天發生落石的獨缺擋土牆，希望可以趕快設置，避免發生落石時人車危險。

議員藍敏煌說，掉落的石頭約有1噸，碎裂成數塊，今天發落石的地方並沒有擋土牆，102年曾經發生巨石崩落，相關單位爭取經費設擋土牆，但就剩這段還沒有做，要趕快做起來。據了解，山坡上方是林務局所轄，為國有財產署管理。

基隆北寧路1噸大石崩落，議員：擋土牆就缺這段要速建。記者游明煌／攝影
基隆北寧路1噸大石崩落，議員：擋土牆就缺這段要速建。記者游明煌／攝影
基隆北寧路1噸大石崩落，議員：擋土牆就缺這段要速建。記者游明煌／攝影
基隆北寧路1噸大石崩落，議員：擋土牆就缺這段要速建。記者游明煌／攝影
基隆北寧路1噸大石崩落，議員：擋土牆就缺這段要速建。記者游明煌／攝影
基隆北寧路1噸大石崩落，議員：擋土牆就缺這段要速建。記者游明煌／攝影
基隆北寧路1噸大石崩落，議員：擋土牆就缺這段要速建。記者游明煌／攝影
基隆北寧路1噸大石崩落，議員：擋土牆就缺這段要速建。記者游明煌／攝影

車道 基隆 碧砂漁港

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