弗氏海豚遺體沉浮彰化線西河道 身上有多處咬痕
中部分署第三岸巡隊崙尾灣安檢所昨天下午接獲漁民通報於彰化線西河道內北側發現一隻死亡鯨豚，經確認是台灣東部海域弗氏海豚，長約220公分、寬約45公分，將由中華鯨豚協會及國立成功大學鯨豚研究中心人員調查研究。
崙尾灣安檢所值班人員接獲漁民通報，線西河道內北側發現一隻載浮載沉的死亡鯨豚，立即派員前往現場處置，抵達現場發現鯨豚仍距離岸邊太遠無法打撈，聯繫正在作業中的漁民協助拖帶。
研究人員到場檢視鯨豚外觀發現有多處咬痕，但無法確認是何種海洋生物所致，研判死亡已達一周以上，身體已部分腐壞，直到晚間才確認品種為較常出現於太平洋海域的弗氏海豚，這次在西部海域則是首次發現，成功大學鯨豚研究中心將載回以釐清死因。
海巡署呼籲，民眾若有遇到鯨豚擱淺的狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間前往搶救。
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