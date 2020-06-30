影／足甘心！警衝入5叉路口車陣 協助女子牽離故障機車

台南市麻豆圓環5叉路口車流量大，一名婦人牽著故障機車陷在車陣中，麻豆警分局麻豆派出所警員余志偉見狀，衝到路口指揮交通，協助婦人牽著故障機車從車陣中離開，婦人順利穿越車流量繁重的路口到達路邊，視民如親熱心為民服務，獲得上級長官肯定。

麻豆警分局表示，事件發生在端午節連續假期，為因應湧入的人、車潮，在各交通要道與風景區規畫交通疏導勤務，麻豆派出所警員余志偉在連假期間擔服圓環路口交通崗勤務時，機警協助機車故障之婦人。

麻豆警分局長洪頂力表示，交通疏導部分針對易壅塞中山路、圓環五叉路口，加強派員管制，為體恤同仁在大太陽底下揮汗執勤辛勞，更於執勤地點佈置大型陽傘使同仁免於烈日曝曬，也特別購買冰桶置放冷飲前往慰勤。

端午連假結合台南市政府交通局所建置之大台南智慧交通中心智慧交通控制系統及動態地圖於雲端監控麻豆圓環五叉路口之交通流量，機動警力派遣，兼顧交通疏導、為民服務與交通執法等各項警政工作。