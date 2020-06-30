台南市安南區餐廳小吃部凌晨起火 屋主夫婦獲救

台南市安南區北安路2段一家餐飲小吃店，今天凌晨4點多發生火災，小吃店對面的超商店員發現小吃店1樓有火舌冒出，緊急通報119，消防局即派大批人車前往滅火，並從3樓救出一對60多歲的夫妻屋主，兩人平安獲救，女屋主疑嗆到，預防性送醫無大礙。

台南市消防局救災救護中心，今天凌晨4點15分接獲民眾報案，馬上派出第1梯次救災人車前往，先遣部隊到場察覺店內1樓有明火冒出，即呼叫第2梯次支援，共有20輛各式救災車、47人前往搶救，救災過程並得知火場3樓疑有2人受困。