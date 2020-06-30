現在才敢說！9國中畢業生控訴 導師霸凌單親生

聯合報 / 記者陳秋雲游振昇／台中報導

台中市九名國中畢業生與家長集體投訴，指畢業班導師長期霸凌。 記者陳秋雲／攝影
台中市九名國中畢業生與家長集體投訴，指畢業班導師長期霸凌。 記者陳秋雲／攝影

台中市某國中陳姓女老師遭畢業生與家長投訴經常情緒大暴走，曾甩學生耳光，甚至當全班面把用過的生理褲、啃過的麵包與發酸油飯送給班上一名單親學生，造成學生重度憂鬱；家長難過說，孩子隱忍多年，現在畢業了才敢說出來。

台中市教育局表示，由於情節嚴重，已要求學校增加外聘教授與律師參與調查。社會局指出，經中市家庭暴力及性侵害防治中心調查，陳姓女教師涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法規定，將進行後續處理與裁罰。昨天陳老師並未出面回應，由校方代為答覆。

當眾送單親生舊內褲、酸油飯

這所國中九名學生與兩名家長昨天由台中市議員陪同舉行記者會，現場播放教師大聲咆哮學生的錄音。受害家長淚訴，這名老師擔任孩子三年導師，三年來孩子備受老師言語、行為羞辱，不但在全班面前公開弱勢學生家庭隱私，還多次當眾送給學生穿過的生理褲、泛黃的衛生棉、啃過的麵包、酸掉的油飯，讓孩子十分難堪。

求助 輔導室竟透露給導師

家長說，孩子曾在聯絡簿拜託老師若要給物資可否私下給，卻遭老師罵「自尊心一點都不重要」。孩子向學校輔導室請求協助，結果輔導室反而透露給導師知道。輔導室表示，依規定處理。

家長難過說，孩子長期面臨難堪對待，吃不下睡不著，到身心科就診，憂鬱指數相當高，醫師提醒有自殺傾向。

情緒常暴走 以成績孤立同學

其他學生指出，陳姓導師經常情緒暴走大聲飆罵，並以成績分化、孤立同學，明令成績好的同學不能與成績差的同學在一起。有學生因小事被甩耳光，家長電話詢問，反被掛電話。

校方：三月接投訴 擬考完處理

學校表示，這名導師四年前因情緒低落請假一學期，回校觀察穩定才派任導師；去年底該師家庭發生變故，情緒變得浮躁。三月接獲投訴，校長與家長討論等學生畢業後再處理以免影響會考情緒。

校方說，該教師表示送東西是認為學生有需要，沒惡意，也不知道油飯壞掉；衣服是教會送她再轉送學生，不知這樣不適合；老師還說，學生在抽屜找到其他同學投訴老師的紙條，不想交給老師，搶紙條過程中重心不穩，手揮打到學生臉頰，並非打耳光，要道歉但遭拒。

台中市議員王立任指出，他訪談發現這名導師在學生二年級時就涉及多次體罰學生，要求教育局別再大事化小，不要為了保障教師工作權卻忽略學生受教權，讓學生長期受害。

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