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貨車司機不當切車追撞 被撞男卡分隔島檢出酒駕直呼倒霉
台中市辜姓男子今天下午駕駛貨車行經台74線時，在24.5公里處疑不當切車，撞上右前方的簡姓男子轎車，造成簡撞上中央分隔道，警方獲報到場酒測，發現辜沒喝酒，但被撞的簡卻涉嫌酒駕，酒精濃度超標，在肇事原因出爐前，簡需先以公共危險罪送辦，簡在場也直呼「好倒霉，被撞還要送法辦」。
據查，辜姓男子（36歲）今天下午2時許駕駛貨車行經台74線往東24.5公里處時，疑未依規定變換車道，導致辜貨車撞上右前方車道、由簡姓男子（50歲）駕駛的轎車，簡車被撞後，因衝擊力道失控，直接「騎上」中央分隔島，動彈不得，警方通知吊車到場，協助將車輛吊離。
警方調查，辜疑沒有依規定變換車道，才會釀禍，不過辜沒有酒精濃度，但被撞的簡被查出有每公升0.35毫克的酒精濃度，依規定需以公共危險送辦，簡得知後也直呼倒霉。
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