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老婦阿朗壹古道健行摔落石縫處 消防輪流背出送醫
一名高姓婦人（71歲）今天下午12時許，跟團到熱門健行景點旭海阿朗壹古道時，不慎失足跌落至石縫處，導致右腿骨折，額頭右側太陽穴有挫傷，同團旅伴見狀隨即通報海巡協助，海巡與消防獲報到場後，輪流將高姓婦人背至救護車，並送往南門醫院急診治療，所幸，目前並無生命危險。
據了解，高姓婦人跟團至阿朗壹古道的軍艦岩景點處健行時，卻不慎失足跌落至石縫處，當下無法行走，同團遊客見狀隨即通報海巡協助。旭海安檢所獲報後立即派員前往救援，由於阿朗壹古道地形顛簸，只能以徒步方式進入。
海巡人員歷經40分鐘的跋涉後，趕抵現場，當下高姓婦人高意識清醒，但失足摔落石縫處，造成右腳嚴重骨折及額頭右側太陽穴有挫傷流血情形，進行簡易傷肢固定及傷口包紮後，由消防人員輪流揹著高姓婦人至平坦空地，並改由長背板協力將他抬出阿朗壹古道。
出阿朗壹古道後，醫護人員立刻將高姓婦人載往南門醫院救治。所幸高姓婦人除了右腳骨折及額頭右側太陽穴有挫傷之外，並無生命危險。
南部分署第六岸巡隊表示，近期至阿朗壹古道健行的遊客逐日增加，而阿朗壹古道沿途多為礫石海岸，鵝卵石路凹凸不平並不好走，呼籲來此健行的遊客們一定要注意腳下，以防類似案件發生，如果遇到任何狀況，也可透過海巡署「118」免付費服務專線報案，海巡署將會立刻投入救援。
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