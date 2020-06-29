老婦阿朗壹古道健行摔落石縫處 消防輪流背出送醫

一名高姓婦人（71歲）今天下午12時許，跟團到熱門健行景點旭海阿朗壹古道時，不慎失足跌落至石縫處，導致右腿骨折，額頭右側太陽穴有挫傷，同團旅伴見狀隨即通報海巡協助，海巡與消防獲報到場後，輪流將高姓婦人背至救護車，並送往南門醫院急診治療，所幸，目前並無生命危險。

據了解，高姓婦人跟團至阿朗壹古道的軍艦岩景點處健行時，卻不慎失足跌落至石縫處，當下無法行走，同團遊客見狀隨即通報海巡協助。旭海安檢所獲報後立即派員前往救援，由於阿朗壹古道地形顛簸，只能以徒步方式進入。

海巡人員歷經40分鐘的跋涉後，趕抵現場，當下高姓婦人高意識清醒，但失足摔落石縫處，造成右腳嚴重骨折及額頭右側太陽穴有挫傷流血情形，進行簡易傷肢固定及傷口包紮後，由消防人員輪流揹著高姓婦人至平坦空地，並改由長背板協力將他抬出阿朗壹古道。

出阿朗壹古道後，醫護人員立刻將高姓婦人載往南門醫院救治。所幸高姓婦人除了右腳骨折及額頭右側太陽穴有挫傷之外，並無生命危險。