廚房冒煙屋內卻沒人！消防員急中生智 窗外拿掃把關瓦斯爐火

基隆市信二路246巷1樓民宅發生火警，消防局派人趕到現場，發現廚房有煙冒出，屋內沒人。民宅雖有裝鐵窗，但窗戶沒鎖，消防隊員開窗後，急中生智，用掃把柄「關掉」瓦斯爐，化解危機，讓屋主免受破門帶來的損失。

基隆市消防局「119」勤務指揮中心下4點多，接獲報案電話，信二路246巷內有戶民宅冒出熱煙，屋內疑似起火。

消防隊員抵達現場時，在屋外聞到明顯燒焦味，循著味道找到「起火點」是廚房，因為無人應門，研判屋內沒有人。

陳姓帶隊官查看火場後，把手伸進鐵窗嘗試打開窗戶，發現窗戶未鎖上。順利開窗後，看見廚房的瓦斯爐火還在燃燒，請同仁找來一根掃把，再把掃把柄從窗戶伸入屋內，將爐火關閉，並關掉瓦斯管線的開關，以防萬一。

轄區傳出火警，基隆市警2分局信義派出所員警也前往現場，協助聯繫屋主，並指揮交通，以利救援。