快訊

信義區上億豪宅被爆打折出售？ 大S回應了

國民黨沙盤推演漏掉「沒冷氣」 藍委：任務沒成功但汲取經驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廚房冒煙屋內卻沒人！消防員急中生智 窗外拿掃把關瓦斯爐火

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市信二路246巷1樓民宅發生火警，消防局派人趕到現場，發現廚房有煙冒出，屋內沒人。民宅雖有裝鐵窗，但窗戶沒鎖，消防隊員開窗後，急中生智，用掃把柄「關掉」瓦斯爐，化解危機，讓屋主免受破門帶來的損失。

基隆市消防局「119」勤務指揮中心下4點多，接獲報案電話，信二路246巷內有戶民宅冒出熱煙，屋內疑似起火。

消防隊員抵達現場時，在屋外聞到明顯燒焦味，循著味道找到「起火點」是廚房，因為無人應門，研判屋內沒有人。

陳姓帶隊官查看火場後，把手伸進鐵窗嘗試打開窗戶，發現窗戶未鎖上。順利開窗後，看見廚房的瓦斯爐火還在燃燒，請同仁找來一根掃把，再把掃把柄從窗戶伸入屋內，將爐火關閉，並關掉瓦斯管線的開關，以防萬一。

轄區傳出火警，基隆市警2分局信義派出所員警也前往現場，協助聯繫屋主，並指揮交通，以利救援。

屋主返家後向警、消致意，感謝化解危機。消防隊員提醒民眾在家煮東西時，千萬不要「臨時」外出，以免發生危險。

基隆市信二路246巷1戶民宅下午發生火警，消防隊員急中生智，用掃把柄「關掉」瓦斯爐化解危機。記者邱瑞杰／攝影
基隆市信二路246巷1戶民宅下午發生火警，消防隊員急中生智，用掃把柄「關掉」瓦斯爐化解危機。記者邱瑞杰／攝影

基隆

延伸閱讀

確認無人受困，不應再冒險入內！建立正確的應變邏輯刻不容緩

盛夏高溫來襲 屏東憂戲水意外多加強水域巡查

錢櫃懲處出爐 北市消防局副局長、火預科長記過一支

影／台中今年至今溺死16人 消防局拍影片提醒戲水安全

相關新聞

廚房冒煙屋內卻沒人！消防員急中生智 窗外拿掃把關瓦斯爐火

基隆市信二路246巷1樓民宅發生火警，消防局派人趕到現場，發現廚房有煙冒出，屋內沒人。民宅雖有裝鐵窗，但窗戶沒鎖，消防隊...

老婦阿朗壹古道健行摔落石縫處 消防輪流背出送醫

一名高姓婦人（71歲）今天下午12時許，跟團到熱門健行景點旭海阿朗壹古道時，不慎失足跌落至石縫處，導致右腿骨折，額頭右側...

女導師被控霸凌全班學生 同事：她很認真但不快樂

台中陳姓導師被控對學生霸凌，她任職的國中學校表示，陳老師到該校任職，到今年八月一日滿十五年，女導師四年前因情緒低落請假一...

休旅車連撞2機車 姊妹被拖行5公尺眾人抬救出

高雄劉姓男子開休旅車時因不明原因，接連撞上騎機車停在待轉區的婁姓女子、還有騎機車雙載的黃姓姊妹，其中黃姓姊妹2人，一度被...

危機解除！宜蘭大溪無名貨船擱淺船體完成移除

中國大陸無名貨船2019年9月28日在宜蘭縣大溪漁港外擱淺，因東北季風及海象因素，歷經8個多月的努力，終於在今天完成船骸...

狹小巷弄火災難搶救 桃園消防人員出奇招

日頭赤炎炎，民眾使用電器產品時間變多，加上許多人家中的電器早已老舊，住家又可能位在狹小巷弄，救災困難，有鑑於此，桃園市政...

妙齡女大生人車跌落小水溝 烏龍誤報3米大排

「小姐！這不到1米深耶！」新北市日前有2名女大學生在淡水山區騎機車遛狗，不慎跌落小水溝，卻通報119求救聲稱「騎車掉進3...

新北泰山資收場近午起火 場內無人燒毀百坪雜物

新北市泰山區柯厝坑6號之1資源回收場，上午11時15分發生火警，現場為3間連棟式鐵皮廠房，其中1間起火燃燒，當時廠房大門...

中壢工業區草叢一男屍呈蠟化 警方查身分死因

桃園市中壢警分局今天上午接到民眾報案電話，指稱中壢區合圳北路旁草叢樹林內有一名男子躺臥於地，警方到達現場發現男子已無生命...

騎士自撞公車告交警石明謹畫錯圖 檢不起訴

熱愛足球擔任球評的台北市交通警察大隊萬華分隊警員石明謹，今年初在萬大路協助處理一場騎士撞公車事故，卻被林姓騎士控告畫錯現...

錢櫃大火理賠 受害者痛訴：錢櫃態度高傲、威脅和解

錢櫃林森店大火釀6死不幸，今天有多名受害者出面痛訴，錢櫃談和解時的態度高傲，甚至毫無誠意。有受害者指控，錢櫃與他談和解時...

19歲慣竊趁連假連闖3空門 屋主剛好返家當場活逮

端午連假期間，許多民眾外出遊玩，一名年僅19歲的林姓男子卻趁機在樹林、中壢接連犯下三起竊案，昨晚於樹林區鎮前街附近閒晃時...

熱門新聞

阿嬤載孫上學國小前遭貨車撞飛 台東祖孫雙亡

韓國瑜北農案 北檢偵查終結不起訴6人

女師霸凌全班甩耳光 羞辱單親生送啃過麵包、酸油飯

高雄化工廠苯外洩 3人送醫其中1命危

錢櫃大火理賠 受害者痛訴：錢櫃態度高傲、威脅和解

中壢工業區草叢一男屍呈蠟化 警方查身分死因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。