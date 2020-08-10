大火事件簿／祝融肆虐釀悲劇 近5年重大傷亡火災

未裝住警器…台南磚造平房惡火 祖孫三代4死

台南市關廟區凌晨發生大火，林姓祖孫三代4人來不及逃出，不幸命喪火窟。林家所住磚造平房未裝設住警器，消防人員到場時，平房已全面燃燒。警方指出，火災現場僅6坪大，隔成2房1廳，離前門都不到3公尺，61歲屋主倒在房門後，另3人倒在床上。消防局表示，初步研判是電線走火，因為屋內沒有加裝住警器，受困者因熟睡，很可能還沒發現的時候，已經被濃煙嗆傷昏迷，失去意識後根本無法自行逃生。

名醫賴文德住家大火 婿女外孫5口相擁亡

高醫前院長、高雄心臟內科名醫賴文德3代7人同住的透天厝清晨火警，住3樓的賴文德夫婦獲救，他們大女兒（高雄長庚醫院家醫科醫師賴韋安）、女婿（健仁醫院家醫科主任黃彥傑）及外孫1家5口緊緊相擁在4樓臥房牆角待援，但被濃煙嗆死。消防局研判2樓樓梯旁電線走火後，因易燃裝潢造成大火，賴家人從睡夢中驚醒，已深陷濃煙密布的火場。

2020年5月高醫前院長賴文德透天厝火警。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

電梯施工關閉全樓警報 錢櫃大火6死

台北市林森北路錢櫃發生火災，因電梯施工而關閉警報系統，歡唱中的男女渾然不知，發現濃煙想逃跑已來不及；消防員疏散200人、救出156人，但仍造成6人死亡，包括1名員工與5名顧客。台北市消防局第三大隊長王證雄表示，電梯施工而關閉相關設備，導致火災警報、廣播、灑水設備都沒有運作，「整棟樓設備都被關閉，所以無法提醒發生火警，屬嚴重人為疏失」。

2020年4月台北市林森北路錢櫃KTV大火。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影

萬華50年公寓冒火 煙囪效應釀5死

台北市萬華區華西街一處屋齡近50年的老舊公寓，清晨疑因1樓電線走火發生大火，儘管消防隊2分鐘內就趕到現場，但因濃煙過大及疑似煙囪效應，造成5死慘劇，其中有2人逃到浴室避火，卻因擋不住濃煙竄入而罹難。

2020年3月台北市萬華區老舊公寓火警。 聯合報系資料照／記者廖炳棋攝影

不給住潑汽油！暗夜縱火 奪台南道場7命

台南市玉井區真理家族前輩堂凌晨被潑汽油縱火，屋內46人睡夢中驚醒倉皇逃生，仍造成7死2傷。曾在該處住過的21歲曾姓男子報案自承縱火。台南市消防局花2小時撲滅火勢，第二大隊長陳博文說，死傷嚴重一大原因是內部幾乎都是木板隔間，火勢迅速蔓延，加上通往閣樓的木造樓梯被燒毀，消防人員只能從外面架梯破壞窗戶灌救。

2019年12月台南市玉井區道場被潑汽油縱火。 聯合報系資料照／記者謝進盛攝影

台中透天厝暗夜惡火 夫妻雙亡、3子女重傷

台中市清水區一棟四樓透天厝凌晨大火，睡在3樓的韋姓夫婦和3名子女逃生不及受困火場，其中韋姓夫婦送醫不治，3名子女重傷。起火原因初步懷疑是一樓客廳電線走火，引燃堆放在客廳和後方倉庫的易燃雜物。警、消勘查研判當時1家5口在3樓房內熟睡，起火後濃煙上竄，韋姓夫妻可能聞到煙味外出查看被嗆昏喪命。

外帶床墊短路引大火 台北醫院護理之家15死

位於新北市新莊區的衛福部台北醫院護理之家凌晨4時許起火，火勢雖在一小時內撲滅，最後仍造成15死14傷。這是2012年台南新營醫院北門分院大火13死後，最嚴重的醫院火警。經調查鑑定結果，發現起火原因是病患友人自行攜帶的「超長波床墊」短路，高溫引燃周邊易燃物。專家研判傷亡嚴重的原因，主要在於「濃煙」及「未關門」。

2018年8月新北市新莊區台北醫院護理之家大火。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

敬鵬廠房大火 6消防弟兄殉職

上市公司敬鵬位於桃園市平鎮工業區的廠房起火，消防員冒險進入廠區搜救兩名失聯移工時，遭塌陷傾倒的重機具壓住受困1樓，由於廠方未告知除了正門出入口外，一旁還有側門，造成6名消防隊員無法及時逃出，陳屍在距離出口約40公尺處，另有2名移工死亡。這是繼2015年桃園新屋大火6人殉職後，消防員死傷最慘重的一次。

2018年4月桃園市平鎮工業區敬鵬廠房大火。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影

桃園鐵皮屋暗夜大火 3大1小陳屍房間門邊

桃園市桃園區福山街一處鐵皮建物凌晨4點多竄出惡火，睡在2樓的3名大人、1名7歲男童葬生火窟，消防人員研判主要拿來堆放物品的1樓電線走火，4人都陳屍在各自房間門邊，應是逃生時嗆昏在地，不幸罹難。桃園市府建築管理處指出，發生火警的鐵皮2樓建物為違章建築，呼籲民眾若未能依法申請建照，應該使用防火建材，並定期管理維護。

2018年4月桃園市桃園區鐵皮建物惡火。 聯合報系資料照／記者曾健祐攝影

工廠鐵皮違建宿舍失火 6命移工逃生不及喪命

桃園市蘆竹區矽卡公司2層樓鐵皮違建倉庫宿舍凌晨失火，因違建只有一處樓梯間進出，宿舍內11名越南移工有6人逃生不及燒成白骨。消防局初步判斷是樓梯間變電箱起火，引燃一旁晾乾的懸掛衣物，火勢延燒倉庫其他易燃物，一發不可收拾。生還者表示，包含他在內，共12名越南籍移工都睡在2樓的大通舖，大家直接睡在地板上，四周密閉未設窗戶，只有1處樓梯供對外逃生，旁邊就是廚房。

2017年12月桃園市蘆竹區矽卡公司鐵皮違建倉庫宿舍大火。 聯合報系資料照

木板隔成28套房出租 舊公寓遭潑汽油縱火9死

新北市中和區興南路二段一棟5層樓老舊公寓，晚間8時多遭人在樓梯間潑灑汽油縱火，釀成9死2傷慘劇。該公寓在4樓及頂樓加蓋以木造隔間分成28間套房出租，由於老舊公寓只有一個樓梯可通往1樓，5樓後陽台也只有一個門，空間很小，不易逃生。警消指出，因是木板隔間，起火後迅速燃燒，大火延燒阻斷屋內通路，加上5樓的鐵皮違建加蓋封死，無法順利排煙，改建後的走道空間狹窄，濃煙無法順利排出，9名死者中有7人吸入過多濃煙喪命。

2017年11月新北市中和區老舊公寓遭縱火。 聯合報系資料照／記者高彬原攝影

社子深夜惡火 1家4口命喪鐵窗旁

台北市延平北路五段一間公寓凌晨發生大火，住在4樓的賴姓屋主1家4口命喪火窟。 消防人員初步研判起火原因，疑為三樓電線走火，往上延燒至五樓頂樓加蓋。消防隊凌晨3時許獲報到場布水線灌救，一個小時後火勢熄滅，消防隊員進入火場搜索，住在4樓的43歲賴姓屋主、36歲楊姓妻子、7歲兒子和5歲女兒皆來不及逃生，命喪鐵窗旁邊。

2017年10月台北市延平北路公寓大火。 聯合報系資料照／記者鄭清元攝影

恆春護理之家大火 4死55傷

屏東縣恆春鎮南門護理之家清晨失火，造成4死、55傷不幸意外。清晨4點多，住有6人的208室突然失火，竄出濃煙，在206室的一名菲籍照服員發現後，立即報案並啟動防火區隔機制，大批消防人員趕到後，不到半小時就撲滅火勢。消防人員冒險進入208室救出2名患者，但有4位長者被燒死在床上。消防人員說，院方消防搶救班因訓練有素，且房間防火區隔、防焰確實，火勢沒擴大，降低傷害程度。

2017年5月屏東縣恆春鎮南門護理之家火警。 聯合報系資料照／記者潘欣中攝影

停電點燭火釀災 安養院4死

桃園市龍潭區私立愛心長照中心凌晨5時傳出惡火，火勢於5時35分撲滅，造成4死13傷。愛心長照中心為4樓建築物，起火點在違法超收使用的2樓，火警發生時有16名行動不便老人受困，搜救人員救出12人，4人燒成焦屍。負責人供稱，前夜台電整修造成停電，他吩咐越籍看護到每個房間點蠟燭照明，越籍看護表示，她在每個房間的床頭點蠟燭，蠟燭底下墊紙，紙下墊布，布下面再墊塑膠布，滴了幾滴蠟油固定蠟蠋，就直接放在房間矮櫃上，沒使用燭檯，隨後回1樓房間睡著，沒想到會肇禍。

鐵門組逃生 新營惡火吞噬1家5口

台南市新營區長榮路一家鐵皮屋貨運行凌晨發生火警，陳姓屋主與妻子、子女1家5口來不及逃生葬身火窟，警消研判起火處可能在屋後廚房上2樓的樓梯口，1樓鐵門在火警時斷電，無法手動開啟，因而阻斷逃生。台南市消防局凌晨1時30分許接獲火警報案，消防人員10分鐘內抵達，貨運行一片火海。火勢約在30分鐘內撲滅，警消清理火場時，在鐵皮屋左側門邊發現倒地的50歲的陳姓屋主，後面房間內有陳妻及24歲長子、22歲次子，與18歲就讀高中的女兒堆疊在一起，5人全部死亡燒成焦屍。

2016年12月台南市新營區鐵皮屋貨運行火警。 圖／台南市消防局提供

樓中樓裝鐵窗 電線走火奪4命

新北市汐止康詩丹郡社區大樓「地下室與1樓的樓中樓」，疑因地下室的廚房電線走火引發火勢，睡在地下室臥房的張姓屋主夫妻逃出後，張妻又進屋內想叫睡在1樓的媽媽、女兒和女兒男友逃生，結果1家5口只有張姓屋主獲救，其他4人都命喪火場。張家住社區A棟大樓底層，屬樓中樓格局，大火從地下室燒起，濃煙沿室內樓梯直竄一樓；因屋內堆放大量成衣等易燃物，火勢很快就全面燃燒。

張姓屋主站在房外陽台待援，由於陽台上方裝設鐵欄杆，並未裝設逃生口，消防人員用切割器破壞，切出開口才能架梯把他救出。張家1樓房間也裝鐵窗，消防員一面射水滅火，一面剪開鐵窗，發現張妻、岳母、女兒和女兒男友都已昏迷燒傷，送醫急救無效。

2016年8月新北市汐止康詩丹郡社區大火。 聯合報系資料照／記者鄭清元攝影

老舊電扇釀禍 安養中心惡火帶走7命

共有42名行動不便老人入住的新北市新店「樂活老人長期照顧中心」，因5號房內的電扇老舊引發火災，數十名老人遭濃煙嗆暈癱軟被抬出，有長者因疏散不及遭嗆死，有人送醫後宣告不治，這場惡火共帶走7條人命、27人輕重傷。案發後，新北市政府組成跨局處調查小組追查，發現院方依規定應該配置8名照顧服務員及1名護理師，當時卻僅有3名照顧服務員及1名護理師，明顯人力不足，導致疏散過慢，造成嚴重傷亡。