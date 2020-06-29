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休旅車連撞2機車 姊妹被拖行5公尺眾人抬救出
高雄劉姓男子開休旅車時因不明原因，接連撞上騎機車停在待轉區的婁姓女子、還有騎機車雙載的黃姓姊妹，其中黃姓姊妹2人，一度被壓在車下，並遭休旅車拖行3到5公尺，幸好路邊民眾見義勇為，合力抬起車輛讓2人脫困。車禍3人送醫後，皆無大礙。
據了解，昨天下午5點45分左右，劉男（53歲）開車沿著鼎力路橋南向行駛時，行經鼎金巷口，車頭先撞上在機車待轉區停等紅燈的婁女（50歲），再撞上約50多歲的黃姓姊妹。
休旅車一路拖著黃姓姊妹3到5公尺後停下，這時黃姓姊妹仍被壓在車底下，路邊7名民眾見狀，趕緊上前徒手將休旅車抬起，讓黃姓姊妹脫困。劉男供稱，是因為方向盤卡死無法控制才發生車禍，他開車連撞2機車也讓他匪夷所思。
警方到場後對3人實施酒測，皆無酒精值反應，婁女、黃姓姊妹因手腳多處擦挫傷送醫，幸好無大礙。
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