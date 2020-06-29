危機解除！宜蘭大溪無名貨船擱淺船體完成移除

中國大陸無名貨船2019年9月28日在宜蘭縣大溪漁港外擱淺，因東北季風及海象因素，歷經8個多月的努力，終於在今天完成船骸移除，解除當地漁船作業航行安全威脅，化解當地海洋環境污染疑慮。

交通部航港局表示，為維護當地海洋生態環境，特要求委任廠商於施工時佈放攔油索並備妥防污器材，施工前、施工期間與施工後需進行水質檢測。

航港局表示，擱淺船體移除作業期間恰逢東北季風，又因當地海域特性常有湧浪，無名貨船水下船體切割移除的困難度超乎預期，委任廠商只得於天候狀況允許下積極努力，把握時機加緊移除殘骸。此外，航港局感謝當地里民以及相關機關(構)的配合與協助，尤其海洋委員會海巡署與宜蘭縣警察局人員不辭辛勞的巡守，讓移除船體作業的推展更順利。