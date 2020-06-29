狹小巷弄火災難搶救 桃園消防人員出奇招

日頭赤炎炎，民眾使用電器產品時間變多，加上許多人家中的電器早已老舊，住家又可能位在狹小巷弄，救災困難，有鑑於此，桃園市政府消防局第一救災救護大隊今天特別舉行搶救演練，將水帶呈「之字型」垂放在消防車水架上，可更迅速布水線灌救。

第一救災救護大隊指出，火災若發生在狹小巷弄內，如有道路狹小、路邊車輛違停及違章建築等問題，都會影響消防車通行，造成搶救不易，今天於八德區豐德路的一處狹窄巷弄進行模擬演練，萬一該處發生住宅火警，現場道路狹小、消防車無法直接進入布水線滅火，增加消防隊員實地作業的經驗。

由於消防車停放處到災害現場長達100公尺，長距離布水線會增加搶救難度，八德分隊分隊長李家旻表示，這次特別改裝消防車的水帶架，讓水帶呈「之字型」垂放在架上，該收納方式有別於傳統將水帶繞成多圈圓形，能讓消防員直接從水帶架上延伸水帶至災害現場，迅速撲滅火勢。