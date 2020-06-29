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妙齡女大生人車跌落小水溝 烏龍誤報3米大排

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

「小姐！這不到1米深耶！」新北市日前有2名女大學生在淡水山區騎機車遛狗，不慎跌落小水溝，卻通報119求救聲稱「騎車掉進3公尺深的大排水溝、2人受傷」。結果消防局動員5車、20人火速馳援，卻只看到2個手腳輕微擦傷的年輕小姐牽著1條狗，站在小水溝旁，令人啼笑皆非。

淡水警分局水源派出所副所長藍富順指出，18日傍晚5時許接獲110轉報這起車禍待援案件，當時他心想「不妙！忠寮里內有公司田溪和數條灌溉圳渠，有些堤岸深度超過3公尺，萬一人車跌下，恐怕很危險。」便和警員楊凱文飛奔趕赴。

員警到達演戲埔腳案發地點，卻看見只是不到1公尺深的農田灌溉溝渠，2名女大生已自行爬「上岸」站在路邊待援，滿臉狐疑提問：「我們不是打電話給119嗎？怎麼是警察趕來？」員警連忙拿衛生紙先幫2人擦拭流血的額頭和膝蓋，甚至還下水幫忙拾起掉進溝裡的手機。

稍後消防隊的2輛器材車、2輛救護車、1輛勘災車率領20人大陣仗趕抵，看見現場與報案描述的危急內容相差甚遠、無人受困，眾人啼笑皆非，所幸2人傷勢輕微，傷口經過清潔包紮處理，大家反而鬆了一口氣，也不忍苛責。

據了解，這2名北市北投地區某藝術大學4年級女學生，當天共乘機車搭載1條狗，到淡水忠寮山區散步，聲稱因為地點偏遠、路況不熟，加上適逢黃昏逆光刺眼，才會不小心連人帶車摔落產業道路旁的灌溉溝渠。

由於頭部撞擊地面超痛，情急之下才會報案口誤形容跌落3公尺深排水溝，結果讓大批消防人車趕來，真的很不好意思。

後來警方和消防隊員反而安慰她們，平安就好。未來若要駕車前往陌生地點，最好事先查詢路線與路況，以免迷路或因為一邊駕車一邊找路，容易分心未注意車前狀況而發生事故。

女大學生騎機車遛狗，不慎跌落小水溝，卻向119報案求救聲稱「騎車掉進3公尺深的大排水溝、2人受傷」。記者林昭彰／翻攝
女大學生騎機車遛狗，不慎跌落小水溝，卻向119報案求救聲稱「騎車掉進3公尺深的大排水溝、2人受傷」。記者林昭彰／翻攝
員警查看發現小水溝深度未達1公尺，還幫忙打撈掉落水裡的手機。記者林昭彰／翻攝
員警查看發現小水溝深度未達1公尺，還幫忙打撈掉落水裡的手機。記者林昭彰／翻攝
消防隊大陣仗人車最後只是在夕陽餘暉之下，幫2個女學生清潔包紮輕微擦傷的傷口，啼笑皆非安慰她們：平安就好！。記者林昭彰／翻攝
消防隊大陣仗人車最後只是在夕陽餘暉之下，幫2個女學生清潔包紮輕微擦傷的傷口，啼笑皆非安慰她們：平安就好！。記者林昭彰／翻攝
消防隊大陣仗人車趕抵，最後只是在夕陽餘暉之下，幫2個女學生清潔包紮輕微擦傷的傷口。記者林昭彰／翻攝
消防隊大陣仗人車趕抵，最後只是在夕陽餘暉之下，幫2個女學生清潔包紮輕微擦傷的傷口。記者林昭彰／翻攝
女大學生當時騎機車到山間小路散步遛狗。記者林昭彰／翻攝
女大學生當時騎機車到山間小路散步遛狗。記者林昭彰／翻攝
消防隊員幫忙將機車從水溝裡抬回路面。記者林昭彰／翻攝
消防隊員幫忙將機車從水溝裡抬回路面。記者林昭彰／翻攝
消防隊大陣仗人車趕抵，最後只是在夕陽餘暉之下，幫2個女學生清潔包紮輕微擦傷的傷口。記者林昭彰／翻攝
消防隊大陣仗人車趕抵，最後只是在夕陽餘暉之下，幫2個女學生清潔包紮輕微擦傷的傷口。記者林昭彰／翻攝

淡水 衛生紙

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