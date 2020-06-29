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中壢工業區草叢一男屍呈蠟化 警方查身分死因
桃園市中壢警分局今天上午接到民眾報案電話，指稱中壢區合圳北路旁草叢樹林內有一名男子躺臥於地，警方到達現場發現男子已無生命跡象也無外傷，已報請桃園地檢署檢察官相驗。
民眾上午約9點經過河圳北路靠近中壢工業區一處草叢和樹林，突然聞到腐臭味，循著味道查看，只見有人躺在草堆的一張墊子一動也不動，嚇得連忙報警。中壢警分局文化派出所、偵查隊都派員，初步察看是名男子已經死亡沒有明顯外傷，因為身體呈現「蠟化」估計死亡時間超過6天。
民眾表示附近常有遊民閒逛，晚上甚至睡在這裡，警方看現場是張睡覺用的墊子，底下有箱子墊高，男子看起來像睡著。鑑識人員已經採集指紋準備比對身分，中壢警分局也報請檢察官相驗查出死因。
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