中壢工業區草叢一男屍呈蠟化 警方查身分死因

桃園市中壢警分局今天上午接到民眾報案電話，指稱中壢區合圳北路旁草叢樹林內有一名男子躺臥於地，警方到達現場發現男子已無生命跡象也無外傷，已報請桃園地檢署檢察官相驗。

民眾上午約9點經過河圳北路靠近中壢工業區一處草叢和樹林，突然聞到腐臭味，循著味道查看，只見有人躺在草堆的一張墊子一動也不動，嚇得連忙報警。中壢警分局文化派出所、偵查隊都派員，初步察看是名男子已經死亡沒有明顯外傷，因為身體呈現「蠟化」估計死亡時間超過6天。