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騎士自撞公車告交警石明謹畫錯圖 檢不起訴
熱愛足球擔任球評的台北市交通警察大隊萬華分隊警員石明謹，今年初在萬大路協助處理一場騎士撞公車事故，卻被林姓騎士控告畫錯現場圖、剪接行車記錄器涉偽造文書、滅證等罪。台北地檢署調查後，今依罪嫌不足，再度不起訴石、吳姓公車司機等2人。
今年44歲的石明謹因熱愛足球運動，曾任足球教練、創辦足球雜誌，並經常上電視節目擔任球評，頗具知名度。警方日前接獲民眾檢舉，指石明謹具公務員身分卻上電視兼職球評。
警方清查後發現，石明謹8年間兼職收入達200多萬元，且近1年來有14件車禍事故公文延宕，認有違反公務員服務法之虞，移送公務員懲戒委員會。
石明謹在臉書發千字文平反，表示有一些辦公文的疏失，但真正造成實質損害只有一件；數字不是重點，「違法的錢一毛也不能拿，合法的我不會客氣。」
檢警調查，今年1月11日下午6點許，62歲的林姓機車騎士在萬大路、民和街口，自行往左撞上公車右側，摔車導致頭部撞擊、頸椎脊髓損傷、左手擦傷等傷勢。事後，他卻認為「被公車撞」反提告吳姓公車司機及交通員警石明謹、謝明正涉過失傷害等罪。
檢察官依據車禍事故鑑定結果，認定林男是肇事主因，吳男無過失，先前已不起訴吳等3人確定。林男再度提告，主張員警變造、剪接行車記錄器、畫錯現場圖寬度，他明明沒有要和解，員警還填寫A3「息事案件」讓他存參。
但檢方勘驗後，認為行車記錄器有完整呈現整起車禍事故，而林男也提不出其他客觀證據，且A3「息事案件」是林妻有到場同意和解才會簽署，因此依罪嫌不足，再度不起訴石、吳兩人。
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