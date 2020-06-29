快訊

頁岩油巨人倒下！美國開採前鋒「切薩皮克能源」正式破產

持續占據！民進黨油壓剪突破三入口 藍綠爆發全武行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

錢櫃大火理賠 受害者痛訴：錢櫃態度高傲、威脅和解

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導

錢櫃林森店大火釀6死不幸，今天有多名受害者出面痛訴，錢櫃談和解時的態度高傲，甚至毫無誠意。有受害者指控，錢櫃與他談和解時，竟說「我不見得(錢櫃）有錯，有錯多少都賠，但現在還在偵查中」；也有受害者提到，錢櫃威脅他們，表示若現在不和解，訴訟可能要走好幾年。

多名受害者今天質疑，為什麼錢櫃能如此囂張，就是因市府的不作為，甚至市府不公開調查結果，也阻撓受害者和解談判，20名受害者將對錢櫃提出團體訴訟，及對台北市政府開啟國家賠償程序。

北市法務局副局長張慕貞表示，對於錢櫃和解態度疑威脅受害者、讓受害者二度傷害，北市府會介入了解。至於有受害者提出團體訴訟，市府會協助移請民間團體協助受害者訴訟。張慕貞說，目前客觀看，是因錢櫃關閉消防設備等行為導致大火不幸，但還是要看檢察官後續偵辦。

錢櫃大火發生至今已兩個多月，台北市議員應曉薇今天舉行記者會，質疑錢櫃和解態度傲慢，讓受害人承受二度傷害，就像再被大火灼傷一般。

出席記者會的受害者周小姐說，她朋友在九樓不幸身亡，說到這，她一度哭得說不出話，周說，錢櫃最大疏失就是關閉了灑水、廣播等系統，但大火不幸發生這麼久，大家卻還感受不到錢櫃的誠意；另名受害者林小姐也說，錢櫃與她家人談和解，錢櫃代表竟指她私生活很亂，企圖打心理戰，等同是要讓受害者被二度傷害。

應曉薇說，據她了解，錢櫃代表與受害者談和解時，也威脅受害者，表示錢櫃可能改組、可能倒閉，最好現在就理賠，否則以後也賠不到，應質疑，這是練台生協調理賠的態度？

另外，應曉薇也質疑，北市府協調理賠竟是「當和事佬當過頭」，甚至目前錢櫃賠償的錢都是拿健保、公共意外險的保險費賠，應曉薇問練台生，「你拿錢出來賠了嗎？錢櫃的誠意在哪裡？同理心在哪裡？」

受害者委任律師吳威廷表示，目前自救會已有20位受害者將提集體訴訟，甚至和解過程，受害者感受北市府偏袒錢櫃，還有社工刻意阻止受害者與媒體聯繫。

吳威廷說，目前錢櫃要營造已有70多人和解，錢櫃很有誠意的的假象，但目前和解的都是輕傷者，真正重傷、死者家屬和解的比率低，但現在受害者想要與市府調閱資料，卻都被市府以偵查不公開打回票。

錢櫃林森店大火釀6死不幸，今天有多名受害者出面痛訴，錢櫃談和解時的態度高傲，甚至毫無誠意。記者林麗玉／攝影
錢櫃林森店大火釀6死不幸，今天有多名受害者出面痛訴，錢櫃談和解時的態度高傲，甚至毫無誠意。記者林麗玉／攝影

錢櫃 北市 大火

延伸閱讀

練台生投資全國數位 牽動新北有線電視版圖

錢櫃大火仍未和解又爆未通報無薪假 羅智強要柯硬一點

「不讓民進黨太爽」 應曉薇鞠躬致敬許崑源：忠肝義膽

建台水泥告發練台生浮報工程作業費逃漏稅 檢方不起訴

相關新聞

錢櫃大火理賠 受害者痛訴：錢櫃態度高傲、威脅和解

錢櫃林森店大火釀6死不幸，今天有多名受害者出面痛訴，錢櫃談和解時的態度高傲，甚至毫無誠意。有受害者指控，錢櫃與他談和解時...

高雄化工廠苯氣外洩1死2傷 廠方：疑人為操作不慎

高雄前鎮區建南街上的宜昇化工公司，今天清晨6點多時，發生有毒氣體「苯」氣體外洩，廠內正在上班的員工黃姓男子疑吸入過多，送...

高雄化工廠苯氣外洩 半小時未通報主管機關先罰100萬

高雄市前鎮區建南街宜昇化工今天清晨6時許，發生有毒化學氣體苯外洩，3人送醫，其中1人不治。高雄市環保局表示，毒性化學物質...

女師霸凌全班甩耳光 羞辱單親生送啃過麵包、酸油飯

台中市某國中畢業班學生向民進黨議員投訴陳姓導師「3年來霸凌全班學生」A生來自單親家庭，長期遭導師當眾羞辱，送用過的內褲、...

中壢工業區草叢一男屍呈蠟化 警方查身分死因

桃園市中壢警分局今天上午接到民眾報案電話，指稱中壢區合圳北路旁草叢樹林內有一名男子躺臥於地，警方到達現場發現男子已無生命...

騎士自撞公車告交警石明謹畫錯圖 檢不起訴

熱愛足球擔任球評的台北市交通警察大隊萬華分隊警員石明謹，今年初在萬大路協助處理一場騎士撞公車事故，卻被林姓騎士控告畫錯現...

19歲慣竊趁連假連闖3空門 屋主剛好返家當場活逮

端午連假期間，許多民眾外出遊玩，一名年僅19歲的林姓男子卻趁機在樹林、中壢接連犯下三起竊案，昨晚於樹林區鎮前街附近閒晃時...

中壢火車站外陌生男突親3歲女童 媽媽PO驚魂記盼肉搜狼

一名婦人27日帶3歲女兒坐娘家車到台鐵中壢站下車，才背好包包牽著女兒走2、3步，身後突然冒出一名男子靠近女兒很快下彎腰，...

阿嬤載孫上學國小前遭貨車撞飛 台東祖孫雙亡

台東縣成功鎮台11線忠孝國小前，今天上午7點12分發生2死車禍，一名阿嬤67歲騎機車載著國小六年級的12歲孫子上學途中，...

高雄男夜宿惠蓀林場 走步道晨運疑迷途失聯4天

高雄市賴姓男子端午連假與親友夜宿南投縣仁愛鄉惠蓀林場，26日晨起獨自攀登湯公碑步道，疑因走錯路迷途無法下山，透過手機對外...

假冒警官、檢察官 男騙得230多萬判刑2年

李姓男子2016年間加入詐欺集團，與另外兩名集團成員一起鎖定一名湯姓女子，陸續佯稱是醫院人員、嘉義市警官、高雄地檢署檢察...

大剌剌在墾丁秘境露營升火 網友看傻、墾管處要罰

端午連假大批遊客湧進南台灣，光連假首日就創下，3年來單日最大交通量，恆春半島觀光也開紅盤，恢復以往觀光榮景，但這個榮景底...

熱門新聞

屏東出火風景區流浪狗襲擊遊客 男子毀容送醫

招了！台南女童疑受虐 繼父改口潑女童熱水

台南女童雙腳燙爛傳「早晚都被繼父跟媽媽毆打」 3月曾遭不當管教列保護中

影／陽明山遊覽車撞公車 24人受傷其中1人骨折送醫

阿嬤載孫上學國小前遭貨車撞飛 台東祖孫雙亡

影／台南女童受虐 警方傍晚傳喚繼父與母親到案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。