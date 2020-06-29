錢櫃大火理賠 受害者痛訴：錢櫃態度高傲、威脅和解

錢櫃林森店大火釀6死不幸，今天有多名受害者出面痛訴，錢櫃談和解時的態度高傲，甚至毫無誠意。有受害者指控，錢櫃與他談和解時，竟說「我不見得(錢櫃）有錯，有錯多少都賠，但現在還在偵查中」；也有受害者提到，錢櫃威脅他們，表示若現在不和解，訴訟可能要走好幾年。

多名受害者今天質疑，為什麼錢櫃能如此囂張，就是因市府的不作為，甚至市府不公開調查結果，也阻撓受害者和解談判，20名受害者將對錢櫃提出團體訴訟，及對台北市政府開啟國家賠償程序。

北市法務局副局長張慕貞表示，對於錢櫃和解態度疑威脅受害者、讓受害者二度傷害，北市府會介入了解。至於有受害者提出團體訴訟，市府會協助移請民間團體協助受害者訴訟。張慕貞說，目前客觀看，是因錢櫃關閉消防設備等行為導致大火不幸，但還是要看檢察官後續偵辦。

錢櫃大火發生至今已兩個多月，台北市議員應曉薇今天舉行記者會，質疑錢櫃和解態度傲慢，讓受害人承受二度傷害，就像再被大火灼傷一般。

出席記者會的受害者周小姐說，她朋友在九樓不幸身亡，說到這，她一度哭得說不出話，周說，錢櫃最大疏失就是關閉了灑水、廣播等系統，但大火不幸發生這麼久，大家卻還感受不到錢櫃的誠意；另名受害者林小姐也說，錢櫃與她家人談和解，錢櫃代表竟指她私生活很亂，企圖打心理戰，等同是要讓受害者被二度傷害。

應曉薇說，據她了解，錢櫃代表與受害者談和解時，也威脅受害者，表示錢櫃可能改組、可能倒閉，最好現在就理賠，否則以後也賠不到，應質疑，這是練台生協調理賠的態度？

另外，應曉薇也質疑，北市府協調理賠竟是「當和事佬當過頭」，甚至目前錢櫃賠償的錢都是拿健保、公共意外險的保險費賠，應曉薇問練台生，「你拿錢出來賠了嗎？錢櫃的誠意在哪裡？同理心在哪裡？」

受害者委任律師吳威廷表示，目前自救會已有20位受害者將提集體訴訟，甚至和解過程，受害者感受北市府偏袒錢櫃，還有社工刻意阻止受害者與媒體聯繫。