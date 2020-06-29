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19歲慣竊趁連假連闖3空門 屋主剛好返家當場活逮
端午連假期間，許多民眾外出遊玩，一名年僅19歲的林姓男子卻趁機在樹林、中壢接連犯下三起竊案，昨晚於樹林區鎮前街附近閒晃時，發現一樓住家無人，入內行竊，屋主返家時，看見屋內有鬼祟人影，不動聲色地報警，當場將林嫌活逮。
據了解，林姓男子活動範圍在樹林、桃園一帶，年紀輕輕卻遊手好閒，經常在大街上閒晃，尋找犯案目標，連假4天連犯3起竊案，2件位於樹林、1件位於中壢。
林嫌昨傍晚行經樹林區鎮前街時，看見一樓住家無人，徒手扳開鎖頭扣環後，躡手躡腳地入內行竊，沒想到才剛進入屋內不久，屋主剛好返家，看見家裡有人影晃動，先輕輕地把門帶上，不打草驚蛇，並立刻通報警方到場。
警方抵達門外時，林嫌還不知大難臨頭，得手現金4250元後，開心地走出門，不料卻立刻被活逮，帶回派出所偵訊，經警方清查，日前在新樹路一件竊案也是他所為，但偷來的錢已經花光光，全案將依竊盜罪嫌移送法辦。
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