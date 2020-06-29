中壢火車站外陌生男突親3歲女童 媽媽PO驚魂記盼肉搜狼

一名婦人27日帶3歲女兒坐娘家車到台鐵中壢站下車，才背好包包牽著女兒走2、3步，身後突然冒出一名男子靠近女兒很快下彎腰，兩手捧著婦人女兒的臉，冷不防朝女兒嘴「啵」超大聲親一口隨即閃人。婦人驚嚇中馬上拉開女兒但已經來不及了，大聲斥責，但是男子沒停下來迅速消失在人潮車流中。

婦人在中壢知名粉團描述這段驚險過程，表示當晚回台北也報案，希望27日晚上8點至8點15分經過中壢火車站前站的駕駛人，尤其是8點10分至15的畫面，如果行車記錄器有錄下這段畫面，請連絡她或提供中壢警分局追查男子身分。

婦人說，男子親了女兒離開時，一名女子走過她旁邊轉頭看我，嘰哩呱啦可能是移工好像對著那名男子說話，他們都笑了一下就繼續往中壢火車站裡面走，當時她整個人驚慌害怕，車站裡外滿滿都是移工，計程車司機都在看著她，沒有任何人幫她攔人。婦人手一直抖，打電話給先生語無倫次，「老公在（電話）那頭反覆問，要我慢慢講」，等聽出端倪難以置信「妳再說一次，妳說什麼...」，驚訝母女碰上這種事。

婦人接著帶女兒過馬路到對面，用APP叫了一輛計程車準備回台北，然後開始幫女兒漱口、濕紙巾擦嘴巴，上車之後回想剛剛過程，還打電話給姊姊、老公、爸爸、報警。中壢警分局了解情況後因為婦人已經上車往台北，員警建議到台北後就近到派出所報案，警方單一窗口作業會把案件交中壢追查。

婦人說當晚在家一直哭，到現在也想哭，傷心、生氣又自責擔心，平常都會幫女兒戴口罩，沒想到疫情減緩加上天氣很熱，就沒讓女兒戴著口罩「我太失職了」。生氣為什麼能有這種人，對著一個3歲小女孩性騷擾，擔心那個陌生人會不會有什麼疾病，她婦人呼籲帶孩子出門的媽媽們，真的真的要小心注意，住中壢的媽媽們，經過火車站也要多多保持警惕。