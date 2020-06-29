高雄化工廠苯氣外洩1死2傷 廠方：疑人為操作不慎

高雄前鎮區建南街上的宜昇化工公司，今天清晨6點多時，發生有毒氣體「苯」氣體外洩，廠內正在上班的員工黃姓男子疑吸入過多，送醫不治，前來交接班的賴姓、周姓男子因身體不適送醫。對於事發原因，廠方說，目前未發現有管線破漏，疑是黃操作不慎造成。

廠方表示，在廠內工作15年左右的黃男，原從昨天晚上12點上班到今天上午8點，要在這8小時中獨自進行移槽作業。今天上午6點左右，黃被前來接班的賴男（24歲）、周男（31歲）發現倒在廠內第一槽區的露天走道處。

廠方說，賴男、周男2人趕緊撥打119找來救護人員將黃男送醫，黃到院前失去生命跡象，急救後仍不治。至於氣體外洩原因，疑似是黃男操作不慎，現場也沒有管線破漏狀況。