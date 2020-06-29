區間車撞死老翁 身分不明待指認

台鐵2547車次南下區間車，28日晚間行經苗栗縣談文車站至大山車站，撞死一名牽著腳踏車的老翁，由於死者身上沒有任何證明文件，警方今天呼籲民眾協助指認。

談文車站附近居民指出，昨晚7時許突然聽到火車鳴笛聲響，出門查看發現一列區間車停在軌道上，有人呼叫「火車撞到人」，沒過多久，救護人員就趕到把傷患抬上救護車送醫救治。

苗栗縣消防局造橋分隊長黃俊憲表示，當時看到老人家倒臥在鐵軌旁邊，頭部明顯撕裂傷，對痛有反應，立即給予包紮救護處置，在送醫途中失去呼吸和心跳，經過急救仍傷重不治。

警方指出，事故地點遺留一輛扭曲變形的腳踏車，區間車駕駛員聲稱，意外發生前看到前方50公尺處，有男子牽著腳踏車闖入軌道，經鳴笛並緊急剎車，仍無法避免悲劇發生，由於死者無任何身分證明文件，只有下巴留有山羊鬍圍較明顯特徵，呼籲民眾協助指認，盡快釐清案情。

附近居民表示，老翁遭撞擊地點附近，有一處小徑可直接通往海邊，雖然設有「禁止行人通行」告示牌，但每到週休假日，經常有許多外籍移工為了方便，直接穿越軌道，可說是險象環生，不知死者是否因此不慎釀禍。