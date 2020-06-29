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高雄男夜宿惠蓀林場 走步道晨運疑迷途失聯4天
高雄市賴姓男子端午連假與親友夜宿南投縣仁愛鄉惠蓀林場，26日晨起獨自攀登湯公碑步道，疑因走錯路迷途無法下山，透過手機對外求援，警消和民間團體出動搜救，但因其行進路線已偏離正常步道，至今未有所獲，目前持續搜索中。
南投縣消防局指出，26日中午12時3分獲報有民眾報案，稱其獨自1人攀走惠蓀林場的湯公碑步道，但找不到路下山，且手機訊號微弱，因此向外求援，當下隨即調派鄰近國姓、仁愛等消防分隊，並集結林管單位及民間搜救隊協尋。
據瞭解，51歲賴男趁端午連假到南投縣出遊，25日與家人夜宿惠蓀林場，隔天清晨5時許獨自外出運動攀走園內湯公碑步道，疑因走錯路在山區迷途；而經警消透過手機定位，研判其行進路線應已偏離湯公碑步道，當下即請他留原地待援。
搜救人員表示，依賴男手機訊號定位推斷，他應已偏離湯公碑步道，且翻越鄰近的小出山，在林務局林班地交界附近，而從園區登山口步行前往少說要3小時，但搜救隊抵達定位點後卻未發現他，手機也無法取得聯繫，只能持續且擴大搜索。
南投縣消防局表示，昨通報神鷹山區搜救隊派員，與林管處台中工作站人員入山協助搜尋賴男，動員約41人次，但仍未有所獲，至今失聯邁入第4天，持續動員逾20人次，並針對小出山周邊山域及步道加強搜索，目前持續搜尋中。
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