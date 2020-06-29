假冒警官、檢察官 男騙得230多萬判刑2年

李姓男子2016年間加入詐欺集團，與另外兩名集團成員一起鎖定一名湯姓女子，陸續佯稱是醫院人員、嘉義市警官、高雄地檢署檢察官，以湯母健保卡遭盜用，名下帳戶有大筆金額進出涉及不法等詐騙老梗，成功從湯身上詐得230多萬元；新竹地院審理終結，依三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪判李有期徒刑2年。

經查，李從事模板工，於2016年5、6月間加入詐騙集團，由另名顏姓男子（所涉詐欺犯行，已經判決有罪確定）擔任集團車手，負責收取贓款，李則負責居間聯繫車手取領詐欺贓款及回款事宜。

李、顏與另名詐欺集團成員鎖定一名湯姓女子，2017年1月10日陸續假冒 「大林慈濟醫院人員」、「嘉義市警察局警官陳正國」、「高雄地檢王盛輝檢察官」，打電話給湯，佯稱其母健保卡遭盜用，名下帳戶有大筆金額進出涉及不法，要求湯需繳交現金給所指派的「替代役」。

湯深信不疑，2017年1月12至18日分三次提領現金230多萬元繳付給顏和另名詐欺集團成員，由李將其中部分款項提供給車手作為報酬，自己則取得提領款項2%，約4萬6000多元作為報酬，剩餘款項則上繳給集團上游，事後湯察覺有異，向警方報案才驚覺遭詐。