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高雄化工廠苯氣外洩 半小時未通報主管機關先罰100萬
高雄市前鎮區建南街宜昇化工今天清晨6時許，發生有毒化學氣體苯外洩，3人送醫，其中1人不治。高雄市環保局表示，毒性化學物質散發卻未在30分鐘內報知主管機關，依毒性及毒性關注化學管理法先罰100萬；另外再視苯的濃度依空汙法處10到500萬罰金。
有3名工人身體不適送高醫急救，黃姓工人到院前已無生命跡象，急救後不治。賴姓、周姓員工意識清醒，有頭暈及噁心症狀，留院觀察中。 苯是一種碳氫化合物，在常溫下，是一種高度易燃，有香味的無色的液體，石油化工的基本原料，本身也可作為有機溶劑，具很高毒性，也是致癌物。由於揮發性大，暴露在空氣中容易擴散。大量苯進入體內，會引起急性和慢性苯中毒。重者頭痛、噁心、嘔吐、神智模糊、知覺喪失、昏迷、抽搐，更嚴重會因為中樞系統麻痹而死亡。少量苯也能使人產生睡意、頭昏、心率加快、頭痛、顫抖、意識混亂、神智不清。
高雄市環保局據報後立刻到廠區協助應變處理，並在廠區周界偵測是否還有苯物質，並持續環境監測。
環保局表示，宜昇化工洩漏產生異味散布於空氣，依空汙法第32條處新台幣10萬元以上至500萬元以下罰鍰。另外因苯為毒性及關注化學管理法列管毒化物，宜昇違反毒性及關注化學管理法第41條，未在30分鐘內通報主管機關，先處100萬元罰鍰。
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