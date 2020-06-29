大剌剌在墾丁秘境露營升火 網友看傻、墾管處要罰

端午連假大批遊客湧進南台灣，光連假首日就創下，3年來單日最大交通量，恆春半島觀光也開紅盤，恢復以往觀光榮景，但這個榮景底下，卻有遊客不顧規定，選在墾丁秘境小巴里島岩露營升火，事後還PO網，分享旅遊時的愜意生活，卻引起網友撻伐，墾丁國家公園管理處也將展開調查並依法開罰。

據了解，3名男子於26日到墾丁秘境小巴里島岩露營，事後在臉書拍照PO文，分享秘境內，露營、潛水、晚上還可看銀河。眼尖網友指出，這3名男子使用的營具相當高即之外，其中一張照片貼出，在海灘上升火烹飪的照片，立刻引起網友撻伐。

由於小巴里島岩的入口即設有告示，嚴禁煙火、露營、烤肉以及亂丟垃圾，如違反上述規定經查獲者，將依國家公園法取締告發新台幣3千元罰鍰。在對照這3名男子的行為，引發不少網友不滿。

有網友甚至在貼文底下留言，「也弄個焚火台阿~在國家公園裏面~直接珊瑚灘上升火~秘境都不秘境了~」、「那堆火很貴喔」、「年輕人！用焚火台很難嗎？！？這樣糟蹋大地嗎？幾萬的m牌帳都在用了！好幾千的輕量椅坐爽爽！大賣場烤爐買不起嗎？」「想表現的很帥氣，結果是曝露出違法露營和升火，甚至那魚湯的魚是否是合法的? 違法就低調別讓人知，高調做壞事很帥嗎」。