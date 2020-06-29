獼猴現蹤北投逛大街 一個月內3起目擊通報

台灣獼猴在陽明山野外分布約有4、500隻，有時會越界出沒在北投，今年5月，台北市動保處就接獲3起民眾目擊通報，但動保人員到場後早已「猴」去樓空，初步研判是同一隻孤猴，目前僅是單一個案，呼籲民眾不要隨意餵食，也不要主動與獼猴接觸。

陽明山上台灣獼猴多，位於陽明山國家公園與士林、北投區交界的天母古道，過去曾傳出山友遭猴群包圍；鄰近山區的北投果園，柑橘作物經常被獼猴「洗劫」，產量一度剩2成，農民苦不堪言，2019年動保處協助架設防猴電網，成功驅趕獼猴，產量大幅回升至8成。

不過，北投市區近來卻傳有獼猴現蹤，民眾5月在臉書社團PO出獼猴在民宅屋頂的照片，奇岩里長賴進利也表示，近半年曾目睹過一次，動保處產業保育組長王毓麟也說，過往幾乎沒有獼猴通報，但今年5月就接獲3次，位置在北投捷運站、清江路、清江國小，但動保員到場巡查時，早不見猴子蹤影，初步研判可能是同一隻孤猴，是單一個案。

奇岩里靠山，賴進利表示，當時獼猴就坐在里辦公室旁的電線桿上，也有里民反映曾目睹猴子出沒在奇岩路上的溫泉會館。但賴進利說，從小就知道陽明山上有猴子，因此也不稀奇，從照片看來，兩次體型差不多，應該是同一隻獼猴，牠也沒造成社區危害，一看到人就跑了。

屏東科技大學野生動物保育研究所長蘇秀慧表示，這類獼猴可能是獨居公猴，成年後會離開猴群四處遊走；或曾被人飼養，因此牠熟悉人的食物，也會想靠近食物，採集有利於牠的資源。