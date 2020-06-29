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《阿基拉》經典意義：日漫分「大友克洋以前・以後」？

影／台中今年至今溺死16人 消防局拍影片提醒戲水安全

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

炎夏已到，許多縣市溪河海邊紛傳溺水意外，台中市今年至今，也執行18件救溺任務，救回2人，16人死亡，包括疑似輕生或不明原因落水成浮屍，台中市消防局第二大隊谷關分隊員利用休仮日，到轄區溪流救溺訓練，也拍影片宣導，提醒民眾不要為了一時清涼，陷入溺水危險中。

台中市消防局調查，今年至今，台中市救溺18件，消防和救難人員救回2人，16人死亡，包括8件不明原因落水的浮屍案；前天太平區一江橋有3名越南移工戲水，一人溺斃，另有溺水意外發生在游泳池或圳溝等地。

台中市消防局第二大隊谷關分隊員擔心炎夏民眾戲水安全，利用休假時間到轄區訓練並拍影片，影片中寫著「看這青山綠水，您心動了嗎？

炎炎夏日，大家想清涼一下， 但這美麗的溪谷，可是台中市公告的主要危險水域之一！」

谷關消防分隊員在轄內水域進行探勘及繩索技能操作、架設，讓消防隊員更熟悉場域及所配合之各項技術操作外，也希望能在災害發生時，縮短接觸患者之時間，進而提升救援效率。

消防分隊提醒民眾從事水域活動：

1.瞭解自身健康狀況，例如有疾病或精神狀況不佳時不宜下水

2.應選擇熟悉的開放浴場或有救生人員的水域

3.注意警告標語，特別有「禁止游泳」「水深危險」等禁止標誌

4.注意時段及天氣，例如漲退潮及山區天氣較不穩定

5.應穿著適合的服裝，必要時應穿著救生衣

6.發現有人溺水時，立即大聲呼救並請求支援，不可貿然下水救人。

7.水裡溫差較大，應確實暖身，避免抽筋。

8.勿單獨戲水，隨時注意同伴狀況

9.進一步學習自救及救人方法和簡易急救及CPR。

10.因溺水經急救後挽回生命者，應到醫院觀察治療及休息。

台中市消防局第二大隊谷關分隊拍防溺宣導影片。圖／谷關消防分隊提供
台中市消防局第二大隊谷關分隊拍防溺宣導影片。圖／谷關消防分隊提供
台中市太平區一江橋前天發生溺斃意外。圖／台中市消防局提供
台中市太平區一江橋前天發生溺斃意外。圖／台中市消防局提供

台中市 溺水

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