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台南東山清晨住宅大火 頂樓加蓋鐵皮屋延燒隔壁棟

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市東山區今天清晨傳出民宅火警，火舌迅速竄出，還延燒到隔壁另間住戶，台南市政府消防局共調派15輛消防車33名隊員趕往灌救，約45分鐘後撲滅火勢，幸人員全逃出無人傷亡，起火原因待釐清。

消防局是在清晨6點18分獲報，分兩梯次，共調派東山、白河、後壁、新營、柳營、六甲等消防分隊，總共33名打火弟兄先後投入救火。

火警地點在著名東山碧軒寺旁，為連棟3樓透天厝，最邊間頂樓加蓋神明廳不明原因竄出火苗，迅速燃燒成火海，隔壁相鄰透天厝頂樓也受波及。所幸消防隊員趕至，阻絕火勢擴散，過程中因尚未斷電，消防隊員救災過程更是小心，避免觸電。

火勢在6點42分控制，6點53分撲滅，消防隊員清查，未發現有人員受困，起火原因待查，將進行火調深入釐清。

台南市東山區清晨透天厝頂樓加蓋火警成火海，延燒隔壁棟。記者謝進盛／翻攝
台南市東山區清晨透天厝頂樓加蓋火警成火海，延燒隔壁棟。記者謝進盛／翻攝
台南市東山區清晨透天厝頂樓加蓋火警成火海，延燒隔壁棟。記者謝進盛／翻攝
台南市東山區清晨透天厝頂樓加蓋火警成火海，延燒隔壁棟。記者謝進盛／翻攝

白河 火災

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