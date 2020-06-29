台南東山清晨住宅大火 頂樓加蓋鐵皮屋延燒隔壁棟

台南市東山區今天清晨傳出民宅火警，火舌迅速竄出，還延燒到隔壁另間住戶，台南市政府消防局共調派15輛消防車33名隊員趕往灌救，約45分鐘後撲滅火勢，幸人員全逃出無人傷亡，起火原因待釐清。

消防局是在清晨6點18分獲報，分兩梯次，共調派東山、白河、後壁、新營、柳營、六甲等消防分隊，總共33名打火弟兄先後投入救火。

火警地點在著名東山碧軒寺旁，為連棟3樓透天厝，最邊間頂樓加蓋神明廳不明原因竄出火苗，迅速燃燒成火海，隔壁相鄰透天厝頂樓也受波及。所幸消防隊員趕至，阻絕火勢擴散，過程中因尚未斷電，消防隊員救災過程更是小心，避免觸電。