火燒佛具行…壓在1米金紙下 老闆娘斷魂

佛具店發生火警，老闆娘全身嚴重燒傷，送醫不治。記者林昭彰／翻攝

新北市五股區一間佛具店昨天下午火警，火勢約半個小時撲滅，燃燒面積約三坪，但七十二歲蕭姓老闆娘疑為了滅火，被焚燒倒塌的香及金紙堆壓住無法逃生，被發現時全身百分之九十嚴重燒燙傷，送醫不治，起火原因待查。

新北市消防局昨天下午二時六分接獲報案，指成泰路三段「三益發佛具行」火警，現場為三層樓老舊公寓，消防人員到場時只見一樓冒出白煙，經灌救火勢約在二時卅九分撲滅，起火位置在一樓後側倉庫，燃燒雜物及金紙。

消防員隨後處理殘火，開挖清理火場內灰燼，第三度開挖搜索時發現七十二歲蕭姓老闆娘被壓在倒塌貨架下面，當時蕭婦身上被厚達近一公尺焚燒過的金紙及香層層壓住，救護人員將她救出時已沒有生命跡象，檢視全身有約百分之九十面積二至三度燒燙傷，立即由救護車送往林口長庚醫院急救，仍然宣告不治。

鄰居指出，蕭姓婦人大約十幾年前和妹妹一起頂下這間佛具行金紙店，平常都是蕭婦一個人負責顧店；最近蕭婦才發生車禍腳受傷，行動不方便，昨天下午傳出火警時，一度看到她在門口跑進跑出，提著水桶試圖滅火，沒想到最後命喪火窟。