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醉男大鬧小吃攤推倒老闆娘 兒子持刀護母砍傷人
新北市瑞芳區邱姓男子今天午後到鼻頭一家小吃攤，藉著酒意鬧場，被老闆斥責，下午重回小吃攤，與店內人員發生衝突，出手推倒林姓老闆娘。林女的兒子拿著刀出面保護媽媽，揮刀砍傷邱男手臂，全案由警方偵辦中。
據了解，30多歲邱男今日中午酒後進入小吃攤，見人看著他就說「看三小」，店家不以為然，與他發生口角。當時店內有5人員工，自知不敵，撂下狠話要找人過來理論，隨後離開。
下午3點半左右，邱由一名友人載到小吃攤，下車後就衝進店內，拿起椅子要找老闆理論。林姓老闆娘出面阻止，雙方發生拉扯，林女不慎被推倒在地。林子看到後，帶著菜刀衝上前，與邱對峙、相互拉扯時，造成邱男手臂及手掌多處刀傷。
邱男受傷後跑出店外，瑞芳警分局接獲目擊者報案後，鼻頭派出所所長郭彥男和警員鍾永安、分局偵查隊副隊長陳哲平和偵查佐王騰毅先後到場，邱已不見蹤影。員警後來在濱海公路見一名男子躲在路邊草叢，受傷他是傷者，送往醫院救治，無生命危險。
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