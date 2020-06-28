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陽明山追撞車禍24傷 警初判主責為遊覽車

中央社 / 台北28日電

陽明山今天發生遊覽車與公車追撞車禍，現場24人受傷。聯合報記者蕭雅娟／翻攝
陽明山今天發生遊覽車與公車追撞車禍，現場24人受傷。聯合報記者蕭雅娟／翻攝

陽明山仰德大道昨天發生重大車禍，今天端午連假最後一天在公車總站附近又驚傳遊覽車追撞公車事故，造成24人受傷，警方今晚說，初判主責在遊覽車，將檢驗釐清是否為煞車問題。

北市警消今天中午12時10分獲報，指陽明山公車總站附近路口下山方向，發生一輛中型遊覽車因故追撞一輛三重客運公車，經救護員現場檢傷確認有24人（9男15女）受傷，其中包括44歲遊覽車黃姓男駕駛在內。

經查三重客運的傷者有兩人（1男1女）；後方追撞的中型遊覽車上有22人（8男14女），乘客為包車北上旅遊的家族成員。

台北市消防局第一時間啟動大傷機制，經初檢有一名傷者骨折，另一名疑有腦震盪，其餘皆為輕傷，全數傷者分送6間醫院治療，幸無生命危險。

從監視器畫面可發現，兩車行駛下山途中，公車經過紅綠燈口時已減速，但後方遊覽車卻急速撞上。現場畫面也可看到追撞的遊覽車車頭擋風玻璃全碎裂成蜘蛛網狀，車頭也全毀；遭撞的三重客運公車車尾則凹陷。

警方調查，已排除遊覽車黃姓男駕駛和42歲公車劉姓男駕駛有酒駕情形，目前初判車禍主責為追撞的遊覽車駕駛，但是否因煞車失靈而釀禍，仍待檢驗結果再確認。

回顧陽明山另一起交通意外，仰德大道一段昨天下午發生重大車禍，吳男駕駛廂型車疑煞車失靈撞上前方由游男騎乘並載著5歲兒及親戚的機車，男童撞飛重傷昏迷，送醫急救治療。

遊覽車 公車 陽明山

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