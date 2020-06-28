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桃市蓮池男子溺斃 失足或尋短檢明相驗
桃園市觀音區一處蓮花池今天下午傳出溺斃意外，54歲劉姓男子今天上午出門，家人原以為他中午會回家，不料不見回家，家人心急報案和出外尋找，發現劉男轎車，桃園市消防局第3大隊據報前往蓮池搜尋，至下午6時許，將劉男打撈上岸，不過劉男已溺斃身亡，由於劉男之前曾揚言尋短、 或是因喝酒不慎失足落水，警方明天報請檢察官相驗查明死因。
警方、消防局表示，家住觀音地區的劉姓男子，家人表示他有酗酒習慣，家人勸阻曾揚言尋短，他今天上午出外，未告知家人去向，一如平時，家人以為他會在中午返家，遲遲未見回家，家人出外尋找和報案，家人在一處蓮池旁發現劉男轎車，擔心他落水，消防員據報趕到下水搜尋至傍晚，將劉男屍體打撈上岸，劉男已溺斃，警方報請檢方明天相驗調查死因。
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