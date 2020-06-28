桃市蓮池男子溺斃 失足或尋短檢明相驗

20年前震驚社會的台北市內湖女裸屍案，死者男友呂介閔被控是凶手，案子千迴百轉，從無罪變有罪，一封陳情信轉到時任高檢署檢察官陳宏達手中，他重驗DNA發現和死者乳房咬痕唾液不符，創檢察官發現新事證聲請再審聲請首例，也是推翻咬痕有罪的首例。陳宏達說，案子會找人，繞了一圈又找上他，DNA資料庫保存很重要。

2020-06-28 17:57