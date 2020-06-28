國道3號南下名竹路段傳自撞事故 釀5人輕重傷

端午連假最後一天，各地陸續湧現返家車潮，一輛白色廂型車今下午行經國道3號南下239公里名間往竹山路段時，駕駛因故自撞路肩護欄，警消獲報後馳援救出車內5人，其中1人傷勢較重，另4人均輕傷，事故原因仍待國道警方釐清。

南投縣消防局指出，今天下午5時49分獲報國道3號南下239公里名間交流道往竹山方向疑有車輛自撞事故，車上多人受傷，因此調派鄰近的竹山、名間、松柏嶺、鹿谷等分隊消防車2輛、救護車4輛，共6車次前往馳援。