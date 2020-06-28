北市偵察佐升遷小隊長作業引發爭議 市警局：綜合考量

台北市警察局上星期進行偵察佐升遷小隊長作業，卻因為部分偵察佐的分數排在前面，卻被分數落後的偵察佐「超車」升到小隊長而引發爭議，台北市警察局今天回應，升遷是綜合考量，儘管有些偵查佐遷調資績計分較高，但也會考量督察系統針對個人工作表現、品格操守的考評評估，並沒有不公的情況。

根據台北市警察局過去的升遷作法，偵察佐升小隊長一向以資績計分考量，以計分高到計分低順序排名升遷；但台北市警察局今年改變作法，導致名單中羅列積分較高的18人，最後公布升職小隊長的8人名單中，有3人排序在前的偵查佐，被落後名單的偵察佐超車因此落選小隊長升職。