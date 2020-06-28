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屏東傳流浪狗襲擊男子導致毀容 動保科出動狗乖乖就範

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東縣恆春鎮知名的「出火風景區」昨天下午，發生遊客慘遭當地流浪犬咬傷事件，據了解，一名紀姓男子（48歲）到風景區內活動時，看到流浪狗便蹲下來想跟狗玩，此舉疑似侵犯流浪狗地盤，狗突然朝他臉部攻擊，導致鼻子、臉頰多道嚴重撕裂傷，所幸送醫救治後，並無生命危險，目前仍在醫院治療中。屏東縣政府農業處也捕獲該犬隻，正運往收容中心，進行後續處置。

據了解，紀男連假期間與親友一同從台中到恆春遊玩，卻在昨天下午4時許，到恆春鎮的「出火風景區」時，發現風景區內有2至3隻流浪狗，便蹲下來，向流浪狗示好，但此舉疑似侵犯流浪狗地盤，導致狗突然向他攻擊，造成臉部多道撕裂傷，一旁親友見狀嚇得趕緊通報處理。

恆春消防分隊獲報後趕抵現場，得知民眾被狗咬傷，初步研判，臉部的撕裂傷大約7至8公分，便隨即由救護人員將紀男送往南門醫院救治。

紀男抵達醫院時，當時相當恐慌，再加上他臉部有多處開放性傷口，所幸當時意識清楚，生命跡象穩定。院方擔心，傷口是流浪狗咬傷所致，於是給予止痛藥、消毒，並注射破傷風疫苗。

院方表示，目前除了考量傷口癒合後的美觀問題之外，流浪狗的口部細菌不少，因此，擔憂傷口恐怕會化膿或感染，因此，需要反覆清創治療，以防誘發敗血症。紀男也在今天，轉往離家較近的台中沙鹿光田醫院治療。

屏東縣政府農業處獲報後，於今天下午抵達「出火風景區」誘捕犯下攻擊行為的犬隻。縣府動物保護及保育科人員趕抵現場時，經現場保全指認，並立即展開誘捕，但過程中卻發現，該流浪狗非常友善，甚至直接讓誘捕人員牽進運輸籠內，此情形也讓動保員感到相當納悶。

農業處表示，該犬隻接下來將會送往屏東縣公立犬貓中途之家，並進行收容的標準程序，進行絕育後，會持續站院內進行社會化訓練。

社團法人台灣愛狗人協會表示，流浪動物咬傷人，固然是一件壞事，且目前難以還原攻擊事件的過程，但多數人未必能解讀動物行為，因此，流浪動物認為生命受到威脅時，唯一能自保的方式只剩逃跑或攻擊，因此還是呼籲民眾，與流浪動物接觸時，盡可能觀察犬貓的肢體反應，或避免與流浪動物過度接觸。

紀姓男子（48歲）連假期間到恆春鎮知名的「出火風景區」遊玩，卻不慎遭流浪狗咬傷，造成臉部多道撕裂傷。記者陳弘逸／翻攝至臉書
紀姓男子（48歲）連假期間到恆春鎮知名的「出火風景區」遊玩，卻不慎遭流浪狗咬傷，造成臉部多道撕裂傷。記者陳弘逸／翻攝至臉書
犯下攻擊行為的犬隻。記者陳弘逸／翻攝
犯下攻擊行為的犬隻。記者陳弘逸／翻攝
屏東縣政府農業動物保護及保育科人員今天下午抵達「出火風景區」誘捕犯下攻擊行為的犬隻。記者陳弘逸／翻攝
屏東縣政府農業動物保護及保育科人員今天下午抵達「出火風景區」誘捕犯下攻擊行為的犬隻。記者陳弘逸／翻攝
犯下攻擊行為的犬隻在誘捕過程中非常友善，甚至直接讓誘捕人員牽進運輸籠內，此情形讓動保員感到相當納悶。記者陳弘逸／翻攝
犯下攻擊行為的犬隻在誘捕過程中非常友善，甚至直接讓誘捕人員牽進運輸籠內，此情形讓動保員感到相當納悶。記者陳弘逸／翻攝

屏東縣政府 流浪狗 流浪動物

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