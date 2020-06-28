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失智迷路婦堅持不上警車 暖警：阿嬤我陪你走回家
新北市樹林區一位87歲的劉姓老婦人，因患有失智症狀，前晚走出家門便頓失方向，在俊英街上反覆徘徊，顯得手足無措，路人通報警方到場後，劉婦稱想起回家路，堅持自己走回家、不上警車，但暖心的員警擔心她發生危險，陪同劉婦步行返家，前後雖花了約1.5小時，但員警表示，阿嬤平安一切都值得。
樹林警分局三多派出所巡佐林鉦新、警員余政宏昨凌晨執行巡邏勤務時，獲報1名老婦疑似失智，蹲坐在俊英街旁，立即到場關心，發現該婦舉步為艱且神色慌張，便先溫柔地安撫她的情緒。
經警方耐心詢問，老婦慢慢想起回家路，但卻堅持要自行返回，不願搭乘警車，員警擔心返家途中發生危險，二話不說陪同老婦緩慢步行，將她安全護送返家，雖前後花了近1.5小時，但卻絲毫不覺疲累，報案路人更在臉書大讚，「看到兩位波麗士大人陪伴婦人走在回家路上的背影，備感溫馨，瞬間對警察充滿崇拜及感謝」，獲得許多民眾熱烈回響。
樹林警分局提醒，如家中有失智家屬，可在隨身的衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，也可至戶籍地區公所社政課申請「愛心手鍊」，若發生走失情況，還能提供警方或相關單位的辨識，但最重要的仍是多加陪伴並留意，以防範走失情形發生。
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